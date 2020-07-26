Советник президента Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко убеждает, что пока нет причины массовой покупки доллара.

У Зеленского рассказали, стоит ли сейчас скупать доллары

Прокомментировал Устенко текущий курс валют в эфире одного из украинских телеканалов. Он, в частности, отметил, что причины для покупки доллара – сегодня отсутствуют, передает 24 канал.

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Считаю, что не стоит покупать сейчас доллары. Не потому, что население создает спрос на валюту. Фундаментальных причин нет,

– заявил экономический советник Зеленского.

Также он отметил, что золотовалютные резервы достигли рекордного размера после 2012 года.

"28,5 миллиарда – столько сейчас золотовалютных резервов. В ближайшее время должно зайти примерно 2,5 миллиарда долларов. Резервы будут на уровне, превышающем 30 миллиардов долларов, это исторический максимум, начиная с 2012 года", – констатировал Устенко.

Какова сегодня ситуация с курсом доллара

В начале 2020 года минимальная стоимость доллара составляла 23,68 гривны. Он начал резко расти в конце февраля и так продолжалось до начала апреля. На это повлияли ряд факторов, прежде всего распространение коронавируса в мире. В итоге возникли проблемы с попаданием в Украину наличности, поэтому из-за перевеса спроса над предложением она дорожала очень быстро. Также дало о себе знать отсутствие договоренности между странами-экспортерами нефти (ОПЕК) и Россией.

В апреле доллар с определенными колебаниями в основном шел вниз. В итоге в конце месяца американская валюта опустилась ниже 27 гривен за единицу. Новый скачок вверх произошел в мае, потом можно было наблюдать определенные колебания и в июле рост валюты продолжился. Так, за это время американская валюта преодолела отметку в 27 гривен и ниже 26,6 гривны за единицу не опускалась. А в июле даже едва не поднялась до 28 гривен.

На 27 июля НБУ установил курс доллара на уровне 27,76 гривны. Заметим, что после нескольких дней роста доллар подешевел. В бюджете – 2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

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Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала