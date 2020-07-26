Радник президента Зеленського з питань економіки Олег Устенко переконує, що наразі немає причини та масової купівлі долара.

У Зеленського розповіли, чи варто зараз скуповувати долари

Прокоментував Устенко поточний курс валют у ефірі одного з українських телеканалів. Він, зокрема, наголосив, що причини для купівлі долара – сьогодні відсутні, передає 24 канал.

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Вважаю, що не варто купувати зараз долари. Не тому, що населення створює попит на валюту. Фундаментальних причин немає,

– заявив економічний радник Зеленського.

Також він зауважив, що золотовалютні резерви досягли рекордного розміру після 2012 року.

"28,5 мільярда – стільки зараз золотовалютних резервів. Найближчим часом має зайти приблизно 2,5 мільярда доларів. Резерви будуть на рівні, що перевищує 30 мільярдів доларів, це історичний максимум, починаючи з 2012 року", – констатував Устенко.

Якою є сьогодні ситуація з курсом долара

На початку 2020 року мінімальна вартість долара складала 23,68 гривні. Почав він різко зростати наприкінці лютого та так тривало до початку квітня. На це вплинула низка факторів, передусім поширення коронавірусу у світі. У підсумку виникли проблеми з потраплянням до України готівки, тож через перевагу попиту над пропозицією вона дорожчала дуже швидко. Також дала про себе знати відсутність домовленості між країнами-експортерами нафти (ОПЕК) та Росією.

У квітні долар з певними коливаннями здебільшого йшов донизу. Зрештою наприкінці місяця американська валюта опустилася нижче за 27 гривень за одиницю. Новий стрибок угору відбувся у травні, потім можна було спостерігати певні коливання та в липні зростання валюти продовжилось. Так, за цей час американська валюта подолала позначку у 27 гривень і нижче за 26,6 гривні за одиницю не опускалася. А в липні навіть ледь не піднялася до 28 гривень.

На 27 липня НБУ встановив курс долара на рівні 27,76 гривні. Зауважимо, що після кількох днів зростання долар подешевшав. У Бюджеті – 2020 закладено прогноз курсу долара на рівні 27 гривень.

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Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу