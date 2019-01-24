Выборы Президента Украины: каким рейтингам можно доверять

Украинцы часто не обращают внимание на то, кто делал социологические опросы по президентским выборам в 2019 году. То есть, если показали по телевизору или напечатали в газете рейтинг кандидатов, то это правда. Однако, доверие к сомнительным соцопросам может существенно повлиять на результат выборов.

Об этом в эфире 24 канала рассказал политический обозреватель издания "Украинская правда" Роман Романюк.

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Есть несколько медийных платформ, которые закреплены за определенными олигархическими группами. Там работают социологические группы, которые создают контент, продвигают, пропагандируют кандидатов, которых поддерживают олигархи. Это более широкая проблема, чем просто социология.

У меня есть простой рецепт – выключите телевизор, зайдите в интернет и сравните различные социологические исследования, различных групп и где-то посередине найдется правда. То есть тенденцию можно точно уловить, – сказал Романюк.

Он сказал, что смотреть один канал, который будет строить отдельную картинку мира – это один из вариантов организации жизни, но как показывает опыт нашего северного соседа, он не всегда хороший.

Смотрите видео, какие СМИ принадлежат олигархам:

"Рейтинги влияют не на сознание человека, а на подсознание. Это похоже на то, как вы приходите в магазин, а там 15 разных кетчупов. Вы интуитивно доверяете тому, который постоянно рекламируют на канале, который вы смотрите. Так же с кандидатами в президенты, вы открываете бюллетень и ищетте там кого-то, кто вам понятен", – пояснил политический обозреватель.

Социологические исследования – это крайне важная вещь. Когда компании с серьезными именами, к примеру, фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, "Рейтинг", КМИС, работают десятки лет на свой авторитет, то они не могут себе позволить заработать деньги под какую-то компанию. Это инструмент донесения воли общества до руководящего класса. Это форма коммуникации между людьми и теми, кого они делегируют во власть, чтобы решать свои проблемы.

Какой сейчас рейтинг у кандидатов на пост президента Украины?

Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", действующий глава государства Петр Порошенко сейчас только третий в президентском рейтинге и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%, Бойко – 9,6%, Гриценко – 7,8%, Ляшко – 6,6%, Вакарчука – 4,6%, Мураева – 4,5%, Шевченко – 3,9%, Садового – 2,2%.