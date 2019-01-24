Вибори Президента України: яким рейтингам можна довіряти

Українці часто не звертають увагу на те, хто робив соціологічні опитування щодо президентських виборів у 2019 році. Тобто, якщо показали по телевізору або надрукували в газеті рейтинг кандидатів, то це правда. Однак, довіра до сумнівних соцопитувань може суттєво вплинути на результат виборів.

Про це в ефірі 24 каналу розповів політичний оглядач видання "Українська правда" Роман Романюк.

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Є кілька медійних платформ, які закріплені за певними олігархічними групами. Там працюють соціологічні групи, які створюють контент, просувають, пропагують кандидатів, яких підтримують олігархи. Це ширша проблема, ніж просто соціологія.

В мене є простий рецепт – вимкніть телевізор, зайдіть в інтернет та порівняйте різні соціологічні дослідження, різних груп і десь по середині знайдеться правда. Тобто тенденцію можна точно вловити, – сказав Романюк.

Він сказав, що дивитися один канал, який буде будувати окрему картинку світу – це один із варіантів організації життя, але як показує досвід нашого північного сусіда, він не завжди добрий.

Дивіться відео, які ЗМІ належать олігархам:

"Рейтинги впливають не на свідомість людини, а на підсвідомість. Це подібне на те, як ви приходите в магазин, а там 15 різних кетчупів. Ви інтуїтивно довіряєте тому, який постійно рекламують на каналі, який ви дивитесь. Так само з кандидатами в президенти, ви відкриваєте бюлетень і шукаєш там когось, хто вам зрозумілий",– пояснив політичний оглядач.

Соціологічні дослідження – це вкрай важлива річ. Коли компанії з серйозними іменами, до прикладу, фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, "Рейтинг", КМІС, працюють десятки років собі на авторитет, то вони не можуть собі дозволити заробити гроші під якусь компанію. Це інструмент донесення волі суспільства до керівного класу. Це форма комунікації між людьми й тими, кого вони делегують у владу, щоб розв'язувати свої проблеми.

Який нині рейтинг в кандидатів на посаду Президента України? Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", чинний глава держави Петро Порошенко нині лише третій у президентському рейтингу і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%, Бойка – 9,6%, Гриценка – 7,8%, Ляшка – 6,6%, Вакарчука – 4,6%, Мураєва – 4,5%, Шевченка – 3,9%, Садового – 2,2%.