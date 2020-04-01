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      Стоит ли ожидать резкий рост цен: ответ НБУ

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      В Нацбанке уверяют, что оснований для резкого роста цен пока нет / epravda.com.ua

      В Национальном банке Украины заверили, что любые основания для резкого ускорения темпа роста цен отсутствуют. Мол, инфляция до конца 2020 года будет в определенных правительством пределах 4-6%.

      Сейчас не заметно никаких причин для резкого роста цен, нет ощутимых инфляционных проблем. Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб во время онлайн-конференции, организованной Европейской бизнес-ассоциацией.

      Интересно НБУ впервые с начала кризиса не продавал, а скупал доллар

      Впрочем он отметил, что такой оптимистичный прогноз станет реальностью при условии соблюдения и его прогнозируемых составляющих – продолжение сотрудничества с МВФ и другими международными партнерами, а также активной борьбы с кризисом.

      По мнению Сологуба, прогноз годовой инфляции на уровне около 5% вполне реалистичный, но окончательного прогноза до конца года пока нет. Мол, такого кризиса еще никто не видел, и пока неясно, каких глубин он достигнет.

      Сейчас Украина значительно лучше подготовлена ​​к кризису, чем в предыдущие годы. Поэтому у нас есть возможность пройти ее на одном уровне с другими странами. В Нацбанке сейчас хватает резервов, а ликвидность банковской системы – достаточная,
      – заверил заместитель главы НБУ.

      Как кризис уже повлиял на Украину

      Для Украины новый кризис начался 9 марта, когда произошел обвал на нефтяном рынке. Затем еще больше осложнился после введения карантина 12 марта.

      Кризис сразу же стал частично заметным для граждан из-за падения курса гривны. За более чем 3 недели национальная валюта обвалилась на 3 гривны относительно доллара.

      Кроме того, кризис привел к тому, что государство было вынуждено распродавать свои золотовалютные резервы. Так, Нацбанк был вынужден продать больше 1,5 миллиарда долларов, чтобы сдержать падение гривны. Сейчас влияние кризиса на экономику Украины приостановилось. 

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Обвал цен на нефть Карантин в Украине 2020 Мировой кризис 2020 НБУ Инфляция Цены на гречку Цены
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