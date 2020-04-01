Стоит ли ожидать резкий рост цен: ответ НБУ
В Национальном банке Украины заверили, что любые основания для резкого ускорения темпа роста цен отсутствуют. Мол, инфляция до конца 2020 года будет в определенных правительством пределах 4-6%.
Сейчас не заметно никаких причин для резкого роста цен, нет ощутимых инфляционных проблем. Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб во время онлайн-конференции, организованной Европейской бизнес-ассоциацией.
Интересно НБУ впервые с начала кризиса не продавал, а скупал доллар
Впрочем он отметил, что такой оптимистичный прогноз станет реальностью при условии соблюдения и его прогнозируемых составляющих – продолжение сотрудничества с МВФ и другими международными партнерами, а также активной борьбы с кризисом.
По мнению Сологуба, прогноз годовой инфляции на уровне около 5% вполне реалистичный, но окончательного прогноза до конца года пока нет. Мол, такого кризиса еще никто не видел, и пока неясно, каких глубин он достигнет.
Сейчас Украина значительно лучше подготовлена к кризису, чем в предыдущие годы. Поэтому у нас есть возможность пройти ее на одном уровне с другими странами. В Нацбанке сейчас хватает резервов, а ликвидность банковской системы – достаточная,
– заверил заместитель главы НБУ.
Как кризис уже повлиял на Украину
Для Украины новый кризис начался 9 марта, когда произошел обвал на нефтяном рынке. Затем еще больше осложнился после введения карантина 12 марта.
Кризис сразу же стал частично заметным для граждан из-за падения курса гривны. За более чем 3 недели национальная валюта обвалилась на 3 гривны относительно доллара.
Кроме того, кризис привел к тому, что государство было вынуждено распродавать свои золотовалютные резервы. Так, Нацбанк был вынужден продать больше 1,5 миллиарда долларов, чтобы сдержать падение гривны. Сейчас влияние кризиса на экономику Украины приостановилось.
Читайте также
-
В Сумах оштрафовали мужчину на 17 тысяч за поход в магазин без маскисегодня , 17:42
-
Полиция нашла тела жестоко убитых подростков на Львовщинесегодня , 14:08
-
Сети заправок согласились снизить цены на бензин, – АМКУсегодня , 15:41
-
Эпидемия в Италии достигла пика: существует риск второй волны заболеваниясегодня , 18:23
-
К нардепу Гео Леросу приехали работники СБУ: что известносегодня , 16:47
-
Падение беспилотника РФ на Донбассе: доказательства из компьютера "начальника разведки" Россиисегодня , 16:39