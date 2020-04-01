Чи варто очікувати на різке зростання цін: відповідь НБУ

У Національному банку України запевнили, що будь-які підстави для різкого пришвидшення темпу зростання цін. Мовляв, інфляція до кінця 2020 року буде у визначених урядом межах 4-6%.

Нині не помітно жодних причин для різкого зростання цін, немає відчутних інфляційних проблем. Про це наголосив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб під час онлайн-конференції, організованої Європейською бізнес-асоціацією.

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Втім він наголосив, що такий оптимістичний прогноз стане реальністю за умов дотримання і його прогнозованих складових – продовження співпраці з МВФ й іншими міжнародними партнерами, а також активній боротьбі з кризою.

На думку Сологуба, прогноз річної інфляції на рівні близько 5% є цілком реалістичними, але остаточного прогнозу до кінця року поки що немає. Мовляв, такої кризи ще ніхто не бачив, і поки не зрозуміло, яких глибин вона сягне.

Нині Україна значно краще підготовлена до кризи, ніж у попередні роки. Тож ми маємо можливість пройти її на одному рівні з іншими країнами. У Нацбанку нині вистачає резервів, а ліквідність банківської системи – достатня,

– запевнив заступник голови НБУ.

Як криза вже вплинула на Україну

Для України нова фінансова криза розпочалася 9 березня, коли відбувся обвал на нафтовому ринку. Потім ще більше ускладнилася після запровадження карантину 12 березня.

Криза одразу ж стала частково помітною для громадян через падіння курсу гривні. За понад 3 тижні національна валюта обвалилася на 3 гривні щодо долара.

Крім того, криза призвела до того, що держава була змушена розпродавати свої золотовалютні резерви. Так, Нацбанк був змушений продати понад 1,5 мільярда доларів, щоб стримати падіння гривні. Наразі вплив кризи на економіку України призупинився.