Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации генерал Николай Жирнов.

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Он подчеркнул, что оцепления города пока нет.

Не знаю, что имел в виду Михаил Подоляк… Как глава военной администрации Киева и как военный могу точно вас заверить, что Киев не в осаде,

– подчеркнул Жирнов.

По его словам, больше всего, куда продвинулся противник, на Житомирском направлении – это Ясногородка. Но дальше был остановлен.

"Несмотря на преимущество в живой силе и вооружении противник не смог выйти и взять под контроль Одесскую трассу. Похожая ситуация на Обуховском и Бориспольском направлениях. Мы зафиксировали выход колонн, Вооруженные силы нанесли удар", – сообщил глава Киевской городской военной администрации.

Противник понес потери, перешел к обороне и перегруппировывается. Украинские бойцы контролируют восточную и южную часть региона.