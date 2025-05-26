Об этом сообщил Виталий Кличко после вручения наград ко Дню Героев Украины, пишет 24 Канал.

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Киев поддерживает защитников

По случаю Дня Героев Украины вручил военным и волонтерам 48 отличий от столицы: медали "Честь. Слава. Государство" и Благодарности от Киевского городского головы. О защитниках столица заботится ежедневно. С января 2025-го бойцам на фронт передали более 16 тысяч дронов различных типов, более 100 систем РЭБ, машины и другое необходимое оснащение. Недавно Киевсовет увеличил помощь армии еще на 500 миллионов гривен. В целом это уже 6 миллиардов с начала этого года,

– рассказал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что город поддерживает также защитников, которые вернулись с фронта, и семьи погибших Героев.

"За 2 года увеличили бюджет поддержки почти в 2,5 раза – с более 720 миллионов гривен в 2023 году до почти 1,76 миллиарда гривен в 2025-м. Подавляющая часть – это выплаты ветеранам и семьям защитников. Обновили порядок льгот и гарантий – теперь он охватывает всех киевлян-защитников и их семьи", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что город и в дальнейшем будет помогать военным и делать все возможное, чтобы возвращение с фронта к мирной жизни было для них не новым вызовом, а новым началом.