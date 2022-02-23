Активист Александр Снидалов рассказал, что участие в акции у российского посольства в Берлине приняли около тысячи человек. Мероприятие освещали десятки телекамер.
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Около тысячи человек скандируют "Putin raus Donbas", что означает "Путин прочь из Донбасса!". Скандируют украинцы, немцы, белорусы, грузины, чеченцы, поляки и даже россияне,
– заявил Снидалов.
Активист отметил, что украинские требования будут на страницах всех СМИ. Завтрак назвал следующие требования:
- ввести санкции против Владимира Путина и его денежных мешков;
- навсегда остановить "Северный поток-2";
- предоставить Украине оборонное вооружение.
Акция в поддержку Украины / Фейсбук Александра Снидалова
Акция в Париже
Во французской столице люди тоже вышли на акцию поддержки Украины. Мероприятие инициировал Янник Жадо – кандидат в президенты Франции.
"Прошу президента Франции собрать основные политические силы страны и созвать европейский саммит в Киеве, чтобы показать жесткость ЕС",
– подчеркнул политик.
Акция в Париже / lemonde.fr
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Сообщение Снидалова:
В эту секунду на площади рядом с российским посольством в Берлине около тысячи человек скандируют "Putin raus Donbas!", что означает "Путин прочь из Донбасса!". Скандируют украинцы, немцы, белорусы, грузины, чеченцы, поляки и даже россияне.
Украинское сообщество в последнее время постоянно обновляет рекорды массовости акций в поддержку Украины. Это поддержать территориальную целостность и суверенитет Украины собралось более 1000 жителей Берлина. И это не предел.
Акцию освещают десятки телекамер, украинские требования будут на страницах всех СМИ. А они просты:
вывести русские войска из Донбасса.
ввести санкции против Путина и его денежных мешков
навсегда остановить "Северный Поток -2"
предоставить Украину оборонное вооружение
Германия просыпайся.
Открой глаза, вот он, Гитлер 21-го столетия.