Активіст Олександр Снідалов розповів, що участь в акції біля російського посольства у Берліні взяли близько тисячі людей. Захід висвітлювали десятки телекамер.
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Близько тисячі людей скандують "Putin raus Donbas", що означає "Путін, геть з Донбасу!". Скандують українці, німці, білоруси, грузини, чеченці, поляки і навіть росіяни,
– заявив Снідалов.
Активіст зауважив, що українські вимоги будуть на сторінках усіх ЗМІ. Снідалов назвав такі вимоги:
- ввести санкції проти Володимира Путіна та його грошових мішків;
- назавжди зупинити "Північний Потік-2";
- надати Україні оборонне озброєння.
Акція на підтримку України / Фейсбук Олександра Снідалова
Акція у Парижі
У французькій столиці люди також вийшли на акцію підтримки України. Захід ініціював Яннік Жадо – кандидат в президенти Франції.
Прошу президента Франції зібрати основні політичні сили країни і скликати європейський саміт у Києві, щоб показати твердість ЄС,
– наголосив політик.
Акція у Парижі / lemonde.fr
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Допис Снідалова:
"В цю секунду на площі поруч з російським посольством в Берліні близько тисячі людей скандують "Putin raus Donbas!", що означає "Путін геть з Донбасу!". Скандують українці, німці, білоруси, грузини, чеченці, поляки і навіть росіяни.
Українська спільнота останнім часом постійно оновлює рекорди масовості акцій на підтримку України. Цього підтримати територіальну цілісність та суверенітет України зібралось більше 1000 мешканців Берліну. І це не межа.
Акцію висвітлюють десятки телекамер, українські вимоги будуть на сторінках усіх ЗМІ. А вони є простими:
вивести російські війська з Донбасу.
ввести санкції проти Путіна та його грошових мішків
назавжди зупинити "Північний Потік -2"
надати Україну оборонне озброєння
Німеччина прокидайся.
Розкрий очі, ось він, Гітлер 21-го століття".