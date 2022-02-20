Мирна акція у Москві відбулась 20 лютого. Однак протестувальників забрала поліція.

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У Москві люди протестували проти нового нападу на Україну

Попередньо відомо, що люди вийшли на акцію протесту на площі у столиці країни. Вони виступали проти нового нападу Росії на Україну.

У пікетувальників були плакати: "Школи та лікарні замість бомб та снарядів", "Руки геть від України", "Геть влада чекістів", "Росія, не чіпай Україну", "Ні війні з Україною", "Свободу українським політв'язням",

– мовиться у повідомленні.

Активісти вийшли на акцію у Москві, людей арештували / Фото SOTA

Проте на фото видно, що через деякий час до людей підійшла поліція та почала їх арештовувати. Зокрема ув'язнили 6 осіб:

Лева Пономарьова;

Юрія Самодурова;

Михайла Крігера;

Миколу Рекубратського;

Михайла Удімова;

Ольгу Мазурову.

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Згодом, о 15:24 20 лютого затримали ще Ганну Кречетову та Олександра Мацкевича.

Поліція не відпустила всіх активістів

Ввечері, о 19:10 20 лютого, трьох активістів відпустили – Миколу Рекубратського, Юрія Самодурова та Ольгу Мазурову. На них склали протоколи за статтею про порушення правил участі в акції. Після цього Лева Пономарьова відпустили, склавши аналогічний протокол.

Проте ще двох активістів – Михайла Крігера та Михайла Удімова – залишили у відділку поліції на ніч. Адже на них склали протоколи за статтями про організацію неузгодженої акції та непокору законним вимогам поліцейських відповідно. 21 лютого щодо їх справ має бути суд.

Окрім того, щодо справи двох останніх арештованих:

на Михайла Мацкевича склали протокол за статтею про порушення правил участі в акції та відпустили:

натомість Анні Кречетовій інкримінують повторне порушення мітингового законодавства, тому її залишили на ніч у поліції. 21 лютого її також чекає суд.

Окрім цього, видання SOTA написало, на протест також вийшов поет Олексій Шолохов, у якого перевірили документи, проте не затримували.

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Ба більше, на акцію у Саратові вийшов активіст Максим Тихонов, якого теж не арештовували.

Інші акції через загрозу нападу Кремля

20 лютого у Одесі пройшов масштабний Марш єднання. Тисячі людей з українськими прапорами.

19 лютого Марш єдності пройшов у Львові. У ньому взяла участь приблизно тисяча людей. Вони несли прапори та вигукували патріотичні гасла.

5 лютого у Харкові відбувся "Марш Єдності". Так жителі вирішили показати, що не віддадуть місто російським окупантам.

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