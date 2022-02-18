"Марш єднання" перенесли

Захід мав відбутися у Подгориці. Його мета – підтримати Україну на тлі російської ескалації.

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Про скасування маршу повідомив посол України у Чорногорії Михайло Шматов. Він зазначив, що після оголошення проведення акції надійшла велика кількість "неприйнятних коментарів" та погроз про можливі провокації.

З метою уникнення провокацій, після консультацій з поліцією Подгориці, ми вирішили перенести дату заходу,

– зазначив дипломат.

Нову дату проведення маршу повідомлять після оформлення відповідних дозвільних документів.

Раніше бідкалося посольство Росії

Марш мав розпочатися о 12 години дня в парку біля мосту Міленіум. Шматов закликав учасників брати з собою українські прапори та національну символіку. На це одразу відреагувало посольство Росії. Так, установа заявила, що боїться акції й попросила про додаткову охорону.

Зокрема, державу-агресорку розлютив хештег "Росію має бути знищено" у дописі. Російське дипвідомство навіть надіслало через це ноту в МЗС Чорногорії.

До речі, посол через кілька годин цей хештег видалив зі свого допису. Він наголосив, що акція буде мирною, а її мета – показати, що українці по всьому світу підтримують Україну в складний час.

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Повний текст публікації Михайла Шматова у фейсбуці:

З моменту опублікування інформації щодо проведення маршу підтримки та солідарності з Україною в Чорногорії, надійшла велика кількість неприйнятних коментарів та погроз з інформацією щодо можливих провокацій. З метою уникнення провокацій, після консультацій з поліцією Подгориці, з метою забезпечення безпеки всіх учасників маршу, було прийнято рішення щодо перенесення дати заходу, яка буде повідомлена після оформлення відповідних дозвільних документів відповідно до статті 10 Закону Чорногорії "Про публічні зібрання".