Проведення ходи на підтримку України ініціювало посольство України в Чорногорії. Акцію запланували на 19 лютого.

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У Чорногорії проведуть марш на підтримку України

Деталі про запланований Марш єднання повідомив консул України Михайло Шматов.

Такий марш вже пройшов в багатьох столицях світу, наразі черга Чорногорії. Ми збираємося о 12:00 в парку біля мосту Міленіум,

– зазначив дипломат.

Він додав, що звідти люди пройдуть центром міста поруч із міністерством закордонних справ, парламентом, адміністрацією президента, аж до центральної площі. "Чим більше нас буде – тим краще, тому заохочуйте своїх друзів та знайомих, особливо чорногорців до підтримки України", – додав Шматов.

Він також закликав брати зі собою прапори, банери, плакати та "будь-які прояви патріотичної творчості".

У Кремлі злякалися маршу

У російському міністерстві закордонних справ відреагували на анонс акції. Державу-агресорку розлютив хештег "Росію має бути знищено" у дописі. Тому посольство Росії у Чорногорії попросило посилити охорону дипбудівлі "через можливі провокації",

Консул України в Подгориці за кілька годин хештег він прибрав. Але російське посольство надіслало ноту в МЗС Чорногорії з проханням посилити охорону будівлі на випадок провокацій 19 лютого,

– написала речниця МЗС Росії.

Шматов після цього наголосив, що акція буде мирною і без провокацій: "Ідея полягає в тому, щоб показати, що українці по всьому світу підтримують Україну в цей складний час, коли на нашому кордоні близько 150 тисяч російських солдатів та військової техніки".

Дипломат зазначив, що не бачить у проведенні ходи жодного "втручання у міждержавні відносини Чорногорії". Він висловив сподівання, що на марші будуть і звичайні чорногорці, і представники офіційної Подгориці. Шматов підсумував, що, попри негативну та некоректну реакцію на ініціативу в багатьох сербських ЗМІ, яку транслюють російські та сербські ботоферми, він переконаний у чудовій реакції уряду та людей.

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Уривок з допису Михайла Шматова:

Друзі, в цю суботу, 19-го лютого, ми хочемо організувати марш єдності з Україною. Такий марш вже пройшов в багатьох столицях світу, наразі черга Чорногорії. Ми збираємося о 12 годині дня в парку біля мосту Міленіум і пройдемо центром міста поруч із Міністерством закордонних справ, Парламенту, Адміністрації Президента до центральної площі...

Ідея маршу не нова і її не придумало посольство України. Такі марші організувала та провела українська діаспора в багатьох країнах світу минулими вихідними. На жаль, і крім великої кількості українців, які проживають у Чорногорії, офіційно утвореної організації немає, а запросити якомога більше людей, марш ініціювало саме Посольство.

Хочу зазначити, що ідея маршу солідарності з Україною абсолютно мирна і що немає жорстоких чи провокаційних способів. Ідея полягає в тому, щоб показати, що українці по всьому світу підтримують Україну в цей складний час, коли на нашому кордоні близько 150 тисяч російських солдатів та військових технік. Ідея полягає в тому, щоб показати, що іноземці в цих країнах приєднуються до наших громадян з підтримкою та проявляють солідарність з нашою Ідея полягає в тому, щоб всьому світу показати Росії, що Україна не залишиться самотньою у випадку повного російського вторгнення.