"Марш единения" перенесли

Мероприятие должно было состояться в Подгорице. Его цель – поддержать Украину на фоне российской эскалации.

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Об отмене марша сообщил посол Украины в Черногории Михаил Шматов. Он отметил, что после объявления проведения акции поступило большое количество "неприемлемых комментариев" и угроз о возможных провокациях.

Во избежание провокаций, после консультаций с полицией Подгорицы, мы решили перенести дату мероприятия,

– отметил дипломат.

Новую дату проведения марша сообщат после оформления соответствующих разрешительных документов.

Ранее жаловалось посольство России

Марш должен был начаться в 12 часов дня в парке возле моста Миллениум. Шматов призвал участников брать с собой украинские флаги и национальную символику. На это сразу отреагировало посольство России. Так, учреждение заявило, что боится акции, и попросило о дополнительной охране.

В частности, государство-агрессора разозлил хэштег "Россия должна быть уничтожена" в публикации. Российское дипведомство даже прислало из-за этого ноту в МИД Черногории.

Кстати, посол через несколько часов этот хэштег удалил из своего сообщения. Он подчеркнул, что акция будет мирной, а ее цель – показать, что украинцы по всему миру поддерживают Украину в сложное время.

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Полный текст публикации Михаила Шматова в фейсбуке:

С момента опубликования информации о проведении марша поддержки и солидарности с Украиной в Черногории, поступило большое количество неприемлемых комментариев и угроз с информацией о возможных провокациях. Во избежание провокаций, после консультаций с полицией Подгорицы, с целью обеспечения безопасности всех участников марша, было принято решение о переносе даты мероприятия, которая будет сообщена после оформления соответствующих разрешительных документов в соответствии со статьей 10 Закона Черногории "О публичных собраниях".