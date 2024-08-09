Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

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"Сегодня уже традиционно устроили мероприятие по социально-психологической реабилитации для наших военнослужащих. На этот раз по их просьбе были рыбалка, отдых на пляже, прогулка по Оболонскому острову и мосту-Волне. Военные, у которых есть травмы, ампутации и последствия ПТСР, находясь в больницах, не имеют возможности самостоятельно отправиться на природу. Удобный трансфер для них обеспечило городское социальное такси", – написал Виталий Кличко.

Реабилитационное мероприятие на природе / Фото Виталия Кличко

Надеюсь, что такой отдых улучшит и настроение наших защитников, и самочувствие. Поможет в восстановлении координации и мышечной активности после травм и операций. К тому же пребывание на природе снижает уровень стресса,

– добавил мэр Киева.

Ранее сообщалось, что городская власть Киева организовала для раненых бойцов реабилитационное мероприятие "Рыбалка с пикником", о котором просили бойцы на одной из встреч с Виталием Кличко.

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в столице создается современный "Берлинско-Киевский центр протезирования". О помощи в создании такого центра Кличко договорился с мэром Берлина Каем Вегнером.