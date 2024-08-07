Об этом сообщил в телеграме мэр Киева Виталий Кличко.

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"Еще 1200 БПЛА разных типов и 60 автомобильных систем РЭБ, часть из которых уже поехали на фронт, передали от громады столицы бойцам 112 отдельной бригады терробороны Киева. Город и дальше будет помогать нашим военным приближать Победу! Слава Украине и ее Героям!" – написал Виталий Кличко.

Очередная помощь ВСУ от громады Киева: смотрите видео

Он отметил, что город постоянно помогает своим защитникам.

Раньше, в конце мая, в день 6-й годовщины основания 112 бригады, бойцы получили от столицы более 800 дронов разных типов. Всего с начала этого года Киев выделил из бюджета на оснащение бригады 400 миллионов гривен,

– подчеркнул Кличко.

Мэр напомнил, что с первых дней полномасштабного вторжения военные 112 бригады защищали Киев на Броварском и Гостомельском направлениях. Затем сражались с врагом в Бахмуте. А сегодня воюют на Донбассе, на Харьковском и Херсонском направлениях.

Мэр Киева передал помощь бригаде ТрО / Фото Виталия Кличко

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко передал Антитеррористическому центру помощь от громады Киева почти на полмиллиарда гривен: дроны-самолеты, системы РЭБ, приборы ночного видения, средства радиосвязи и другое оборудование.

Всего с начала года Киев выделил на помощь военным уже 7,5 миллиарда гривен.