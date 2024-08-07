Об этом сообщил в телеграме мэр Киева Виталий Кличко.
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На средства бюджета столицы (всего 480 миллионов гривен) было закуплено и уже отправилось на фронт важное оборудование. Встретился с начальником штаба Антитеррористического центра полковником Дмитрием Козюрой. Он передал благодарность от бойцов. А я заверил, что громада Киева и дальше будет помогать нашим защитникам,
– заявил Виталий Кличко.
Мэр Киева сообщил, что штаб Антитеррористического центра на средства столичной громады закупил, в частности:
- беспилотные разведывательные авиакомплексы самолетного типа;
- приборы ночного видения;
- системы обнаружения и противодействия БПЛА;
- средства радиосвязи;
- мобильные солнечные станции;
- грузовой командно-штабной автомобиль;
- моторные лодки.
Все оборудование – украинского производства, подчеркнул Виталий Кличко.
Встреча Виталия Кличко и Дмитрия Козюры / Фото Виталия Кличко
Ранее Кличко сообщал, что Киев увеличил помощь ВСУ из бюджета города до 7,5 миллиарда гривен. Также столица привлекает благотворительную помощь – дроны, системы РЭБ, необходимое снаряжение.
Как известно, в 2023 году Киев направил на поддержку защитников 10% своего бюджета – более 7 миллиардов гривен.