Про це повідомив у телеграмі мер Києва Віталій Кличко.

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"Іще 1200 БпЛА різних типів та 60 автомобільних систем РЕБ, частина з яких вже поїхали на фронт, передали від громади столиці бійцям 112 окремої бригади тероборони Києва. Місто й надалі допомагатиме нашим військовим наближати Перемогу! Слава Україні та її Героям!" – написав Віталій Кличко.

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Він зазначив, що місто постійно допомагає своїм захисникам.

Раніше, наприкінці травня, у день 6-ї річниці заснування 112 бригади, бійці отримали від столиці понад 800 дронів різних типів. Загалом від початку цього року Київ виділив з бюджету на оснащення бригади 400 мільйонів гривень,

– наголосив Кличко.

Мер нагадав, що від перших днів повномасштабного вторгнення військові 112 бригади боронили Київ на Броварському і Гостомельському напрямках. Потім билися з ворогом в Бахмуті. А сьогодні воюють на Донбасі, на Харківському та Херсонському напрямках.

Мер Києва передав допомогу бригаді ТрО / Фото Віталія Кличка

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко передав Антитерористичному центру допомогу від громади Києва майже на пів мільярда гривень: дрони-літаки, системи РЕБ, прилади нічного бачення, засоби радіозв'язку та інше обладнання.

Загалом з початку року Київ виділив на допомогу військовим вже 7,5 мільярда гривень.