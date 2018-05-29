Столичная семья сорвала миллион в "Лото-Забава" с первой попытки

Победа с первой попытки. Супруги Юрий и Ирина сорвали миллион в "Лото-Забава".

До этого момента они ни разу в жизни не покупали лотерейные билеты – не верили в вероятность выигрыша. Объявление результатов они проспали, а о победе им через несколько дней сообщили друзья.

"Мы покупали за компанию с друзьями, они играют долго – 15 лет, а мы совсем случайно купили 10 билетов и попросили их проверить. Как потом оказалось, один из этих билетов оказался выигрышным. Никто не поверил, и только тогда, когда мы решили обратиться в офис ".С.Л.", нам подтвердили выигрыш", – поделился миллионер "Лото-Забава" Юрий Редько.

Свой первый миллион Ирина и Юрий планируют потратить на отпуск и путешествия. Кроме главного приза, супругам подарили программу "Два дня из жизни миллионера" от Клуба миллионеров ".С.Л.". Их ждали разнообразные развлечения и традиционный белоснежный лимузин.

"Есть ощущение очень большого внимания, наверное, миллионеры имеют такое внимание. Мы гуляли по городу, у нас была экскурсия с квадрокоптерами, мы смотрели с птичьего полета на город Киев – как он выглядит, его достопримечательности", – рассказала жена миллионера "Лото-Забава" Ирина Гнатюк.

А вот гвоздем программы стала прогулка по Днепру на парусной яхте. В течение трех часов они имели возможность насладиться столичными пейзажами, попробовать себя в роли капитанов, а также посвятить время друг другу.

"Пробуйте, я думаю, что рано или поздно кому-то одному или всем обязательно повезет", – сказал миллионер "Лото-Забава" Юрий Редько.

Юрий и Ирина стали победителями 972-го розыгрыша "Лото-Забава". Говорят, их история доказывает – победить может каждый. Останавливаться на первом миллионе они не планируют и уже приобрели новые лотерейные билеты. Кстати, в день, когда супруги получили заветный чек, в "Лото-Забава" появился новый, уже 291-й, миллионер.