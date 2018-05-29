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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

Столична родина зірвала мільйон у "Лото-Забава" з першої спроби

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Перемога з першої спроби. Подружжя Юрія та Ірини зірвали мільйон в "Лото-Забава".

До цього моменту вони жодного разу в житті не купляли лотерейні білети – не вірили в ймовірність виграшу. Оголошення результатів вони проспали, а про перемогу їм за кілька днів повідомили друзі.

"Ми купували за компанію з друзями, вони грають довго – 15 років, а ми зовсім випадково купили 10 квитків і попросили їх перевірити. Як потім виявилося, один з цих квитків виявився виграшним. Ніхто не повірив, і тільки тоді, коли ми вирішили в офіс "М.С.Л.", нам підтвердили виграш", – поділився мільйонер "Лото-Забава" Юрій Редько.

Свій перший мільйон Ірина та Юрій планують витратити на відпустку та подорожі. Окрім головного призу, подружжю подарували програму "Два дні з життя мільйонера" від "Клубу мільйонерів "М.С.Л.". На них чекали різноманітні розваги та традиційний білосніжний лімузин.

"Є відчуття дуже великої уваги, напевно, мільйонери мають таку увагу. Ми гуляли містом, у нас була екскурсія з квадрокоптерами, ми дивилися з пташиного польоту на місто Київ – як він виглядає, його визначні місця", – розповіла дружина мільйонера "Лото-Забава" Ірина Гнатюк.

А от родзинкою програми стала мандрівка Дніпром на парусній яхті. Протягом трьох годин вони мали змогу насолодитись столичними краєвидами, спробувати себе у ролі капітанів, а також присвятити час один одному.

"Пробуйте, я думаю, що рано чи пізно комусь одному або всім обов’язково пощастить", – сказав мільйонер "Лото-Забава" Юрій Редько.

Юрій та Ірина стали переможцями 972-го розіграшу "Лото-Забава". Кажуть, їхня історія доводить – перемогти може кожен. Зупинятися на першому мільйоні вони не планують і вже придбали нові лотерейні білети. До речі, в день, коли подружжя отримало заповітний чек, у "Лото-Забава" з’явився новий, вже 291-й, мільйонер.

Джерело: 24 Канал
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