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Столичные судьи "отмазали" одного из скандальных фигурантов времен Януковича – Лещенко

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Столичные судьи "отмазали" одного из скандальных фигурантов времен Януковича
Столичные судьи "отмазали" одного из скандальных фигурантов времен Януковича / hromadske.ua/

К сожалению, в Украине до сих пор никто из организаторов "титушок" времён Януковича не наказан . Они бежали за границу, а наиболее известный фигурант, который проверяется следствием, даже пользуется благосклонностью действующей власти.

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал нардеп Сергей Лещенко.

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По его словам, речь идет о Юрии Иванющенко, который смог решить все проблемы во времена Порошенко – его сняли с розыска по линии Интерпола, из-за бездействия следствия отменены европейские санкции, а в Украине Иванющенко легко выигрывает суды.

Приведу простой пример, как действиями столичных судей удалось фактически "отмазать" одну из крупнейших одиозных фигур времён Януковича – Юру Енакиевского. 13 июня 2018 года Постановлением Верховного Суда отменено постановление Апелляционного суда города Киева и направлено дело на новое рассмотрение. В декабре 2014 года соратнику Януковича – Юрий Иванющенко сообщено о подозрении по нескольким статьям. Через год, конце 2015 г. адвокат Иванющенко подает в прокуратуру ходатайство о прекращении производства относительно Иванющенко. Прокурор отказал в удовлетворении этого ходатайства, но дальше начались махинации высшего пилотажа,
– рассказал Лещенко.

Депутат сказал, что позже адвокат оспорил постановление об отказе прокурора закрыть дело, что противоречит Уголовно-процессуальному кодексу. Эта жалоба подается в Печерский районный суд города Киева. Похоже, там никто из судей не захотел принимать очень сомнительное решение в пользу соратника Януковича, именно поэтому адвокаты заявляют от всего состава Печерского райсуда.

"И близкий к власти судья Виталий Писанец направил представление в Апелляционный суд Киева для определения подсудности, а там направили дело в Соломенский райсуд Киева. Дело попадает в производство судьи Бобровника и последний принимает эту жалобу в своё производство и уже на следующий день – неслыханные темпы! Судья удовлетворяет жалобу полностью и обязывает ГПУ закрыть дело по Иванющенко", – добавил Лещенко.

Видео полного выпуска видеоблога "Честная политика" за 21 июля 2018 года

 

Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Титушки Виктор Янукович Сергей Лещенко Видеоблоги
Источник: 24 канал
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