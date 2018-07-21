Столичні судді "відмазали" одного з скандальних постатей часів Януковича, – Лещенко

На жаль, в Україні досі ніхто не покараний з організаторів "тітушок" в часи Януковича. Вони втекли за кордон, а найвищого штибу фігурант, який перевіряється слідством, навіть користується прихильністю чинної влади.

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів нардеп Сергій Лещенко.

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За його словами, йдеться про Юрія Іванющенка, який зміг вирішити всі проблеми за часів Порошенка – його знято з розшуку по лінії Інтерполу, через бездіяльність слідства скасовано європейські санкції, а в Україні Іванющенко легко виграє суди.

Наведу простий приклад, як діями столичних суддів вдалося фактично "відмазати" одного з найбільших одіозних постатей часів Януковича – Юру Єнакіївського. 13 червня 2018 року Постановою Верховного Суду скасовано ухвалу Апеляційного суду міста Києва та направлено справу на новий розгляд. У грудні 2014 року соратнику Януковича – Юрію Іванющенко повідомлено про підозру за декількома статтями. Через рік, наприкінці 2015 року адвокат Іванющенка подає в прокуратуру клопотання про закриття провадження відносно Іванющенка. Прокурор відмовив у задоволенні цього клопотання, але далі розпочалися махінації вищого пілотажу,

– розповів Лещенко.

Депутат сказав, що пізніше адвокат оскаржує постанову про відмову прокурора закрити справу, що суперечить Кримінально-процесуальному кодексу. Ця скарга подається до Печерського районного суду міста Києва. Схоже, там ніхто з суддів не захотів приймати дуже сумнівне рішення на користь соратника Януковича, саме тому адвокати заявляють від усього складу Печерського райсуду.

"І близький до влади суддя Віталій Писанець направив подання до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності, а там спрямували справу в Солом’янський райсуд Києва.Справа потрапляє до провадження судді Бобровника і останній приймає цю скаргу до свого провадження і вже на наступний день – нечувані темпи! Суддя задовольняє скаргу повністю та зобов'язує ГПУ справу закрити щодо Іванющенка", – додав Сергій Лещенко.

Відео повного випуску відеоблогу "Чесна політика" за 21 липня 2018 року