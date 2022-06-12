В настоящее время спасатели ликвидируют последствия непогоды и ищут пострадавших. На улицах города работают более 3 тысяч человек.
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По столице Турции пронесся ураган
В Анкаре 11 июня начался сильный ливень. Улицы города превратились в реки, и вода затопила дома и несла за собой автомобили. Дождевые потоки также заполнили подземные переходы и повлекли за собой транспортный коллапс на отдельных улицах.
Ненастье сопровождалось сильным ветром. Он обрывал линии электропередач, ломал деревья и срывал с построек крыши. Кое-где деревья падали на припаркованные автомобили. В некоторых домах выбило окна и повредился фасад.
Смотрите видео ливня в столице Турции:
В результате урагана погиб мужчина
Наводнение снесло 27-летнего Илкая Игита, работающего водителем маршрутки в реабилитационном центре. Сначала его объявили пропавшим без вести.
В район направили 44 поисково-спасательных группы вместе с пожарной службой Анкары. Через некоторое время им удалось найти тело погибшего в стороне от дороги среди ветвей и воды. Его доставили в Институт судебной медицины.
Заместитель министра внутренних дел Исмаил Чатакли заявил, что сообщили еще об одном пропавшем без вести. Сейчас поиски мужчины продолжаются.
Транспорт нашего гражданина был найден в потоке воды во время наводнения. Поисково-спасательные работы продолжаются под координацией Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции,
– отметил Чатакли.
В Анкаре пронесся мощный ураган: видео
Ливень затопил около 300 домов и улиц
Чатакли рассказал, что из-за непогоды к спасателям поступило 2217 сообщений. Больше всего пострадавшие обращались из районов:
- Чанкая,
- Кечиорен,
- Енимахалле,
- Мамак,
- Гельбаши.
По словам замминистра внутренних дел, после 14:30 в Анкаре выпало 28 килограммов осадков на квадратный метр. Самые сильные осадки были в районе Чанкая.
Мощный ливень затопил улицы Анкары: видео
"В общей сложности было отправлено 2217 сообщений. Это в основном подтопление, падение деревьев, сорванные крыши, повреждение транспортных средств и т.д." – отметил Чатакли.
Он добавил, что непогода бушевала и в 40 населенных пунктах вокруг Анкары. Информация о пострадавших пока не поступала.
"Есть 3 человека с легкими травмами, которые обратились в больницы самостоятельно. Однако они не угрожают жизни", – отметил Чатакли.
Мэр Анкары Мансур Яваш рассказал о последствиях урагана:
- 300 домов и улиц подтопили;
- 35 деревьев упали,
- ветер сорвал 23 крыши и повалил 3 электроопоры,
- спасти удалось 35 человек.
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