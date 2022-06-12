В настоящее время спасатели ликвидируют последствия непогоды и ищут пострадавших. На улицах города работают более 3 тысяч человек.

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По столице Турции пронесся ураган

В Анкаре 11 июня начался сильный ливень. Улицы города превратились в реки, и вода затопила дома и несла за собой автомобили. Дождевые потоки также заполнили подземные переходы и повлекли за собой транспортный коллапс на отдельных улицах.

Ненастье сопровождалось сильным ветром. Он обрывал линии электропередач, ломал деревья и срывал с построек крыши. Кое-где деревья падали на припаркованные автомобили. В некоторых домах выбило окна и повредился фасад.

Смотрите видео ливня в столице Турции:

В результате урагана погиб мужчина

Наводнение снесло 27-летнего Илкая Игита, работающего водителем маршрутки в реабилитационном центре. Сначала его объявили пропавшим без вести.

В район направили 44 поисково-спасательных группы вместе с пожарной службой Анкары. Через некоторое время им удалось найти тело погибшего в стороне от дороги среди ветвей и воды. Его доставили в Институт судебной медицины.

Заместитель министра внутренних дел Исмаил Чатакли заявил, что сообщили еще об одном пропавшем без вести. Сейчас поиски мужчины продолжаются.

Транспорт нашего гражданина был найден в потоке воды во время наводнения. Поисково-спасательные работы продолжаются под координацией Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции,

– отметил Чатакли.

В Анкаре пронесся мощный ураган: видео

Ливень затопил около 300 домов и улиц

Чатакли рассказал, что из-за непогоды к спасателям поступило 2217 сообщений. Больше всего пострадавшие обращались из районов:

Чанкая,

Кечиорен,

Енимахалле,

Мамак,

Гельбаши.

По словам замминистра внутренних дел, после 14:30 в Анкаре выпало 28 килограммов осадков на квадратный метр. Самые сильные осадки были в районе Чанкая.

Мощный ливень затопил улицы Анкары: видео

"В общей сложности было отправлено 2217 сообщений. Это в основном подтопление, падение деревьев, сорванные крыши, повреждение транспортных средств и т.д." – отметил Чатакли.

Он добавил, что непогода бушевала и в 40 населенных пунктах вокруг Анкары. Информация о пострадавших пока не поступала.

"Есть 3 человека с легкими травмами, которые обратились в больницы самостоятельно. Однако они не угрожают жизни", – отметил Чатакли.

Мэр Анкары Мансур Яваш рассказал о последствиях урагана:

300 домов и улиц подтопили;

35 деревьев упали,

ветер сорвал 23 крыши и повалил 3 электроопоры,

спасти удалось 35 человек.

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