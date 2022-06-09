Германию засыпало градом

Это случилось 5 июня, когда на большей части Европы погода не отличалась радушием. Через несколько часов на улицах собралось около 50 сантиметров града.

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Местные жители сняли много фото и видео, где тракторы и люди расчищают град так же, как снег зимой. Если не считать зеленые растения вокруг и не знать, что произошло на самом деле, трудно догадаться, что это начало лета.

Как техника и люди расчищают улицы 5 июня: смотрите видео



Тем не менее температура воздуха все же была летней – 21 градус по Цельсию, поэтому град и сам довольно быстро растаял.

Град укрыл улицы, словно снег: смотрите видео

Трактор расчищает град, укрывший улицы города / Фото пожарной части Вайлера

Как "заснежило" немецкий город 5 июня / Фото из твиттера hansterbreak

Грозы прошли и во Франции

Сильные грозы в выходные прошли и во Франции. Там не "снежило" так сильно, как в Германии, однако вблизи города Клермон-Ферран также прошел огромный град – он достигал нескольких сантиметров в диаметре.

Какой град шел во Франции / Фото Винсента Лерме

Град пробил людям автомобили и крыши / Фото из твиттера Heerlijkheyd

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Гроза бушевала и в Париже. И в знаменитую Эйфелеву башню несколько раз ударила молния. Один из таких моментов попал в объектив французского фотографа Кулика Бертрана.

Молния попала в Эйфелеву башню в Париже / Фото Кулика Бертрана

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