Німеччину засипало градом

Це трапилося 5 червня, коли на більшій частині Європи погода не вирізнялася привітністю. За кілька годин на вулицях назбиралося близько 50 сантиметрів граду.

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Місцеві мешканці зняли чимало фото та відео, де трактори та люди розчищають град так само як і сніг взимку. Якщо не брати до уваги зелені рослини довкола та не знати, що відбулося насправді, буде важко здогадатися, що це початок літа.

Як техніка та люди розчищають вулиці 5 червня: дивіться відео



Однак, температура повітря все ж була літньою – 21 градус за Цельсієм, тож град і сам досить швидко розтанув.

Град вкрив вулиці, немов сніг: дивіться відео

Трактор розчищає град, що вкрив вулиці міста / Фото пожежної частини Вайлера

Як "засніжило" німецьке місто 5 червня / Фото з твітера hansterbreak

Грози пройшли й у Франції

Сильні грози на вихідних пройшли й у Франції. Там не "сніжило" так сильно, як у Німеччині, однак поблизу міста Клермон-Ферран також падав величезний град – він сягав кількох сантиметрів у діаметрі.

Який град падав у Франції / Фото Вінсента Лерме

Град побив людям автівки та дахи / Фото з твітера Heerlijkheyd

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Гроза вирувала й у Парижі. Відтак, у знамениту Ейфелеву вежу кілька разів вдарила блискавка. Один з таких моментів потрапив у об'єктив французького фотографа Куліка Бертрана.

Блискавка влучила в Ейфелеву вежу в Парижі / Фото Куліка Бертрана

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