Олександр Маркушин – Ірпінський міський голова – повідомив, що для жителів Парижа та гостей французької столиці підготували сильні фото. Вони демонструють, на що перетворили прекрасне місто Ірпінь російські загарбники.

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А крім світлин, привеземо експозицію артефактів війни в Ірпені – те, що залишилося від речей мирних мешканців, після приходу російських окупантів,

– мовиться у повідомленні.

Маркушин зауважив, що у Парижі знайшли безпечний прихисток тисячі українців. Зокрема, ірпінців.

Ірпінський міський голова запросив людей відвідати виставку. Вони зможуть побачити на світлинах трагедію міста, поспілкуватися з земляками, поділитися наболілим та, можливо, навіть знайти нових друзів.

Маркушин повідомив, що фотоекспозицію представлять у Goethe-Institut Paris – школі німецької мови. Вона розташована у французькій столиці за адресою 17 avenue d'Iéna. Відкриття відбудеться о 15:00.

Важливо! Від російських окупантів Ірпінь звільнили 28 березня. А вже 1 квітня стало відомо про звільнення Бучі та Гостомеля.

Волонтерка про село на Київщини, яке ворог найбільше понівечив

Волонтерка Стефанія Пауль розповіла, що найбільш моторошна ситуація серед населени пунктів на Київщині – у маленькому селі Андріївка (Бучанський район).

Населений пункт розташований на шляху, який веде до Києва від кордону з Білоруссю.

Навколо Андріївки тривали запеклі бої з російськими окупантами. Більшість будинків у селі – зруйновано. Волонтерка розповіла, що Андріївки "просто немає".

Тікаючи, російські загарбники залишили на території населеного пункту дуже багато боєприпасів. Фактично їх знаходять у кожному дворі.

Військові з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, які заходили у Київську область після звільнення, підтверджували масштаб руйнування.

За даними захисників, ситуація в Андріївці – гірша, аніж у Бучі та Ірпені.

Зауважте! Частина Київщини перебувала під окупацією російських загарбників фактично місяць. Ворог повсякчас знущався з місцевого населення. Людей вбивали, катували та ґвалтували. СБУ продовжує встановалювати особи загарбників, які коїли звірства на Київщині.

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