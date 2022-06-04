Наші героїчні захисники та захисниці відбивають все нові й нові атаки російських окупантів. Особливими успіхами ворог похизуватися не може, а от воїни ЗСУ кожного дня завдають окупантам нових втрат та наближають перемогу України.

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Знищення окупантів, які чинили звірства на Київщині

Відважні воїни Королівської бригади підбили ворожу БМД-4 та ліквідували екіпаж ворожої машини. Як з'ясувалося, це були російські бойовики з 31 окремої десантно-штурмової бригади – це один з підрозділів, який вчиняв геноцид українців на Київщині на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.

Ліквідувати бійців цього підрозділу вдалося на Луганщині. Наші воїни повідомляють про те, що полагодять бойову машину росіян, після чого вона працюватиме на нашу перемогу над загарбниками.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Росіяни не припиняють спроб знищити докази своїх жахливих злочинів у Маріуполі. Оскільки масштаби руйнацій просто космічні, вони вигадали спосіб знайти більше "робочої сили" – змусити працювати херсонців, які тимчасово перебувають в окупації.

Бойовий дух російських окупантів падає з кожним днем. Солдатам навіть не намагаються брехати про те, що їх вважають людьми, а не просто "гарматним м'ясом". Командири навіть наказують їм брати лопати та йти помирати. Також через відсутність комунікації російська артилерія часто б'є по своїй же піхоті, значно спрощуючи роботу ЗСУ.

Україна має неймовірно потужних партнерів, тому у російських окупантів немає жодних шансів здобути в Україні бодай якусь "перемогу". Багато цивілізованих країн активно працює над наданням ЗСУ сучасної зброї, а Словаччина й взагалі заявила, що не постачатиме гаубиць своїй армії, адже все буде скероване на допомогу Україні.

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