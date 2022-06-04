Наши героические защитники и защитницы отражают все новые атаки российских оккупантов. Особыми успехами враг похвастаться не может, а вот воины ВСУ каждый день наносят оккупантам новые потери и приближают победу Украины.

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Уничтожение оккупантов, совершавших зверства в Киевской области

Отважные воины Королевской бригады подвели вражескую БМД-4 и ликвидировали экипаж вражеской машины. Как выяснилось, это были российские боевики из 31 отдельной десантно-штурмовой бригады – это одно из подразделений, совершавших геноцид украинцев в Киевской области в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

Ликвидировать бойцов этого подразделения удалось в Луганской области. Наши воины сообщают о том, что починят боевую машину россиян, после чего она будет работать на нашу победу над захватчиками.

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Россияне не прекращают попыток уничтожить доказательства своих ужасающих преступлений в Мариуполе. Поскольку масштабы разрушений просто космические, они придумали способ найти больше "рабочей силы" – заставить работать временно находящихся в оккупации херсонцев.

Боевой дух русских оккупантов падает с каждым днем. Солдатам даже не пытаются лгать о том, что их считают людьми, а не просто "пушечным мясом". Командиры даже приказывают им брать лопаты и умирать. Также из-за отсутствия коммуникации российская артиллерия часто бьет по своей же пехоте, значительно упрощая работу ВСУ.

У Украины есть невероятно мощные партнеры, поэтому у российских оккупантов нет никаких шансов одержать в Украине хоть какую-то "победу". Многие цивилизованные страны активно работают над предоставлением ВСУ современного оружия, а Словакия и вовсе заявила, что не будет поставлять гаубиц своей армии, ведь все будет направлено на помощь Украине.

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