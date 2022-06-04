Как пишет местный телеграмм-канал, людей будут использовать чисто как рабочую силу для разборки завалов.
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Приехавший "помочь" секретарь российской партии Андрей Турчак заявил, что горожан будут отправлять "работать на восстановление объектов инфраструктуры Мариуполя". Фактически херсонцев будут вынуждать разбирать завалы и собирать трупы в Мариуполе.
Оккупанты начали сносить дома в Мариуполе без разбора завалов
Российские захватчики продолжают совершать преступления в захваченном Мариуполе. Цинические действия россияне предприняли после обнародования данных о телах погибших под завалами. Сейчас россияне уничтожают доказательства военных преступлений, ведь поиск погибших в разбитых домах фактически был отменен.
Данные о новых телах погибших невозможно получить в связи с тем, что после сноса все вывозится на свалку Левобережного района,
– заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Он сообщил ужасный факт – если в соответствующих зданиях оставались тела убитых российскими оккупантами людей, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне. Бесчеловечное обращение даже с погибшими набрало неслыханных оборотов.
3 июня Петр Андрющенко также сообщил, что в оккупированном Мариуполе россияне решили ужесточить фильтрационные меры. Оккупанты боятся бунтов и запрещают выезд из города. В то же время на сотрудничество с пророссийскими боевиками перешли оставшиеся в Мариуполе полицейские. Предатели решили работать в оккупационных органах квазиреспублики.
Жители города фактически оказались в плену российских кафиров, ведь не могут покинуть его, чтобы не пройти через "фильтрационные" лагеря. Захватчики продолжают пытку и даже организовали для людей в Мариуполе еще одну фильтрационную тюрьму.
В Мариуполе сносят дома с телами погибших: смотрите видео