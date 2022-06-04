Как пишет местный телеграмм-канал, людей будут использовать чисто как рабочую силу для разборки завалов.

Важно Депутат облсовета объяснил, зачем кафиры в Херсоне собирают данные о коммерческом имуществе

Приехавший "помочь" секретарь российской партии Андрей Турчак заявил, что горожан будут отправлять "работать на восстановление объектов инфраструктуры Мариуполя". Фактически херсонцев будут вынуждать разбирать завалы и собирать трупы в Мариуполе.

Обратите внимание! Советник главы Офиса Президента рассказал, что сейчас активные бои продолжаются за Снегиревку – один из немногих временно оккупированных населенных пунктов Николаевщины. Алексей Арестович назвал эти бои самыми серьезными на Херсонском направлении.

Оккупанты начали сносить дома в Мариуполе без разбора завалов

Российские захватчики продолжают совершать преступления в захваченном Мариуполе. Цинические действия россияне предприняли после обнародования данных о телах погибших под завалами. Сейчас россияне уничтожают доказательства военных преступлений, ведь поиск погибших в разбитых домах фактически был отменен.

Данные о новых телах погибших невозможно получить в связи с тем, что после сноса все вывозится на свалку Левобережного района,

– заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он сообщил ужасный факт – если в соответствующих зданиях оставались тела убитых российскими оккупантами людей, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне. Бесчеловечное обращение даже с погибшими набрало неслыханных оборотов.

Важно! Недавно Андрющенко показал документ, в котором говорится, что кафиры планируют для "восстановления" сносить дома в городе. Те же, которые сами уничтожили. Одновременно с обычными людьми они выселяют на улицу.

3 июня Петр Андрющенко также сообщил, что в оккупированном Мариуполе россияне решили ужесточить фильтрационные меры. Оккупанты боятся бунтов и запрещают выезд из города. В то же время на сотрудничество с пророссийскими боевиками перешли оставшиеся в Мариуполе полицейские. Предатели решили работать в оккупационных органах квазиреспублики.

Жители города фактически оказались в плену российских кафиров, ведь не могут покинуть его, чтобы не пройти через "фильтрационные" лагеря. Захватчики продолжают пытку и даже организовали для людей в Мариуполе еще одну фильтрационную тюрьму.