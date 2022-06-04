Так, українська розвідка перехопила розмову окупанта з мамою. Загарбник розповів, як йому воюється в Україні.

До речі "Взяли танкіста, допитали й на**й розстріляли": розвідка перехопила моторошну розмову росіян

Зокрема, росіянин розповів про злочини своєї армії. Каже, що масове мародерство стало звичним явищем. Вивозять навіть вудочки для риболовлі. Ба більше, окупант додає, що в сусідньому селі російські військові зґвалтували неповнолітню дівчинку.

Перестрілки між "своїми"

За словами росіянина, їхній підрозділ зазнав великих втрат. У строю залишились здебільшого недосвідчені бійці. Відсутність комунікації спричиняє перестрілки між "своїми".

Окупант зізнався, що в них третя рота піхоти складається з 95% добровольців. Всі інші вже або "200-і", або "300-і".

Від піхоти нічого не залишилось

Загарбник розповів, що від піхоти взагалі нічого не залишилось.

Кажуть, "наших там немає". Всі їдуть туди, все "поклали". Там інженера "поклали" 15-ї бригади наші полкові. Взагалі жах. Там наша 2 танкова схлеснулась. Там теж "200-і", "300-і",

– каже окупант.

Додає про випадки, коли артилерія окупантів криє їхню ж піхоту. Коли ЗСУ знищили техніку російського підрозділу, командир полку взагалі наказав окупантам іти в бій з лопатами.

"Коли бойові машини підірвали, він сказав: "Тепер беріть лопати та йдіть як піхота, помирайте". Нам так сказав комбат", – жаліється загарбник.

Слухайте перехоплену розмову:

Росіянки агітують чоловіків повертатись додому

Раніше наша розвідка перехопила іншу розмову російського окупанта зі своїми рідними. Матір та дружина агітували того писати рапорт на звільнення з армії. Скаржились, якщо молодь загине в Україні, то нікому буде їм на пенсію заробляти.

Жінка так переживає за гроші, бо розуміє, що відбудовувати Україну доведеться також за рахунок росіян. Крім того, вони обурювались, що в Росії транслюють концерти на фоні похорон їхніх солдатів.

Дивіться інше відео – "свинокол" прямо в серце ввігнав": перехоплена розмова окупанта: