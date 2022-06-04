Про це написав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що іншого шляху немає.

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Росія має пройти через демілітаризацію та денацифікацію

Для забезпечення глобальної безпеки обов'язково має пройти через демілітаризацію (позбавитися крилатих ракет), денацифікацію (заборона на Z-ідеологію), депропагандизацію (приватизація ТБ),

– сказав Подоляк.

Задля встановлення справедливості, необхідні міжнародні трибунали над воєнними злочинцями. Мовиться не лише про розслідування та судові процеси, а й про конкретні ухвалені вироки.

Подоляк повідомив, що незабаром Україна може піти в контрнаступ

За словами Михайла Подоляка, зараз ЗСУ борються за час, аби дочекатись зброї від західних партнерів. Коли це станеться – буде зрозуміло по новинах з фронту, адже тоді ЗСУ зможуть піти в контрнаступ.

Поки що Європі важко відмовитись від консервативних поглядів та бюрократичної тяганини. Саме через це на озброєння доводиться довго чекати. Проте, запевняє радник голови ОП, зараз ці нюанси враховані.

Зверніть увагу! Наразі контрнаступи української армії є точковими і відбуваються лише в окремих районах. Проте, впевнені в Офісі Президента, ця ситуація має змінитись.

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Подоляк про позицію Росії у війні проти України

На думку Подоляка, у тому, що в росіян така політична система винні вони самі. Правила життя в державі-агресорці досі визначають "вертухаї".

У російської армії значна перевага в озброєнні та кількості, проте є великі проблеми з інтелектом.

Перші 2 місяці росіяни взагалі не розуміли, що вони роблять в Україні. Тепер їхня тактика змінилась, триває в'язка боротьба.

Війна перейшла в режим артилерійських дуелей, а це означає ще більше руйнувань української інфраструктури.

Саме тому Україна просить про допомогу в західних партнерів, аби бодай зрівняти сили в озброєнні.

Дізнайтесь у відео: Подоляк про те, коли Україна піде в контрнаступ