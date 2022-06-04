Вони, вийшовши з радянського ГУЛАГу, зайшли в такий самий ГУЛАГ. І саме вертухаї у них сьогодні визначають правила гуртожитку. "Ось у цьому вони винні", – пояснив Михайло Подоляк.

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За його словами, країна, в якій вертухаї визначають правила, звісно, ​​буде агресивною щодо сусідів.

Тому що у нас немає вертухаїв, ми інші, а ви за це нас ненавидите,

– повідомив Михайло Подоляк.

"Ви всі винні. Я розумію, що ви індивідуальні, і в мене особисто до вас може бути симпатія. Але з погляду загальної побудови країни ви всі винні. Ви ж її збудували. Отже, ви не змогли переконати ці 90%, не стали елітою", – пояснив Подоляк.

Він зазначив, що елітою стали "малограмотні гопники". Наприклад, такі, як голова Роскосмосу Дмитро Рогозін. "Подивіться на його інтелектуальний рівень. Він був нацистом. Ця людина продавала нацизм за етнічним принципом. І таких багато", – додав радник глави Офісу Президента.

Крім того, Михайло Подоляк пригадав, що на чолі Росії людина, яка цілком серйозно розповідає чому Україна не має існувати. Говорить це, перебуваючи на посаді президента.

"В історичному сенсі понесіть цю відповідальність. Ви зможете потім реанімувати себе. Якщо знайдете сили. Але ви повинні пройти через спокуту. Ми нічого не забудемо", – підсумував радник глави Офісу Президента.

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Наразі Збройні Сили Україні борються за час в очікуванні зброї від західних партнерів. Коли усі поставки надійдуть в Україну, хід війни зміниться й українські війська перейдуть в інтенсивний контрнаступ. Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

В Офісі Президента підтвердили, що від російської сторони регулярно надходять пропозиції вести переговори. Проте українська сторона наразі не бачить у них сенсу.

Країни Європейського Союзу вже погодилися запровадити ембарго на російську нафту. Після того, як санкції набудуть чинності, найбільшим покупцем нафти з Росії стане Азія, зокрема Китай. Однак Москва навряд чи зможе продавати нафту в тих обсягах, що й до ЄС.

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