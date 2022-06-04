Об этом написал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что другого пути нет.

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Россия должна пройти через "демилитаризацию" и "денацификацию"

Для обеспечения глобальной безопасности обязательно должно пройти через демилитаризацию (избавиться от крылатых ракет), денацификацию (запрет на Z-идеологию), депропагандизацию (приватизация ТВ),

– сказал Подоляк.

Для установления справедливости необходимы международные трибуналы над военными преступниками. Речь идет не только о расследовании и судебных процессах, но и о конкретных вынесенных приговорах.

Подоляк сообщил, что вскоре Украина может пойти в контрнаступление

По словам Михаила Подоляка , сейчас ВСУ борются за время, чтобы дождаться оружия от западных партнеров. Когда это произойдет – будет понятно по новостям с фронта, ведь тогда ВСУ смогут пойти в контрнаступление.

Пока что Европе трудно отказаться от консервативных взглядов и бюрократических проволочек. Именно поэтому на вооружение приходится долго ждать. Однако, уверяет советник главы ОП, сейчас эти нюансы учтены.

Обратите внимание! Сейчас контрнаступления украинской армии точечные и происходят только в отдельных районах. Однако, уверены в Офисе Президента, эта ситуация должна измениться.

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Подоляк о позиции России в войне против Украины

По мнению Подоляка , в том, что у россиян такая политическая система должны они сами. Правила жизни в государстве-агрессорце до сих пор определяют "вертухаи".

У русской армии – значительное преимущество в вооружении и количестве, однако есть большие проблемы – с интеллектом.

Первые 2 месяца россияне вообще не понимали, что они делают в Украине. Теперь их тактика изменилась, идет вязкая борьба.

Война перешла в режим артиллерийских дуэлей, что означает еще больше разрушений украинской инфраструктуры.

Именно поэтому Украина просит помощи у западных партнеров, чтобы хотя бы уравнять силы в вооружении.

Узнайте в видео: Подоляк о том, когда Украина уйдет в контрнаступление