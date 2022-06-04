За його словами, на півдні росіяни вкрали території Херсонської та Запорізької областей і хочуть там закріпитися, попри те, що місцеве населення їх зневажає. На сході України, а саме на Луганщині, йде жорстка та в'язка війна, де б'ються за кожен кілометр.

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Михайло Подоляк зазначив, що тактика російської армії істотно змінилася. У перші 1,5 – 2 місяці вони воювали, не розуміючи, що роблять. Просто ходили колонами країною, а наші захисники їх швидко знищували. Це була досить проста війна, яка, на жаль, закінчилася. Тепер триває в'язка позиційна боротьба, в якій головну роль відіграє кількість зброї та живої сили.

З російської сторони практично безперервно використовуються фортифікаційні укріплення, окопи, артилерія. У них, на жаль, набагато більше снарядів, ніж у нас. Через це у росіян зменшилася кількість прямих жертв. І зменшуватиметься, бо вони всі сидять в окопах та фортифікаціях,

– повідомив Подоляк.

Він зазначив, що війна перейшла в режим артилерійських дуелей, що катастрофічних із точки зору знищення української інфраструктури. Найважчі бої зараз точаться у Сєвєродонецьку. Цього міста, як і Маріуполя, не буде.

"Звичайно, є відчуття іншого типу війни. Але це переломна фаза війни. Це фаза, яка переводить бойові дії у затяжний характер. Тепер усе залежатиме від того, хто матиме більше ресурсів на фінальних стадіях", – пояснив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Тому ми постійно звертаємось до наших партнерів. Тому що за обсягом військових ресурсів – запасом зброї, бомб, артилерійських снарядів, звісно, ​​Росія має перевагу. Вони це накопичували роками. Ми просимо наших партнерів допомогти, щоб обсяг був хоча б рівний,

– пояснив Михайло Подоляк.

"Тоді й подивимося. Тому що планування операції це вже інтелект. А в оперативного і, тим більше у стратегічного командування російської армії, – проблеми з інтелектом. Як і в російської військово-політичної еліти", – додав Подоляк.

Чому перевага в ресурсах зараз саме у Росії

На думку, радника голови Офісу Президента, одна з причин – інертність західних партнерів. На жаль, вони не розуміють, що кожен день продовження війни забирає життя українських захисників. Адже, коли не вистачає важкої зброї. безумовно буде велика кількість жертв.

Друга причина — у тому, що Росія зробила роботу над помилками з погляду військової тактики та стратегії. Я так розумію, що Герасимов і Шойгу усунуті від безпосереднього оперативного управління та командування,

– повідомив Михайло Подоляк.

"А на їхнє місце прийшли люди набагато мобільніші, які швидко навчаються. Вони вносять корективи в тактику та стратегії", – додав Подоляк.

Крім того, він повідомив, що ж ще третій пункт. Згідно з ним, після того, як Росія зазнала певних поразок на Чернігівському, Київському, Харківському та Сумському напрямках, вона зробила висновки й почала підтягувати у конкретні місця свій ресурсний резерв. А саме танки, реактивні системи залпового вогню, артилерійські снаряди у великому обсязі.

"Вони створили певну перевагу в силах та засобах на певних напрямках. Але під час війни так завжди буває. Це не якась кардинальна зміна сюжету", – додав Подоляк.

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