Александр Маркушин – Ирпенский городской голова – сообщил, что для жителей Парижа и гостей французской столицы подготовили сильные фото. Они демонстрируют, во что превратили прекрасный город Ирпень российские захватчики.

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А кроме фотографий, привезем экспозицию артефактов войны в Ирпене – то, что осталось от вещей мирных жителей, после прихода российских оккупантов,

– говорится в сообщении.

Маркушин отметил, что в Париже нашли безопасное убежище тысячи украинцев. В частности, ирпинцев.

Ирпенский городской голова пригласил людей посетить выставку. Они смогут увидеть на фотографиях трагедию города, пообщаться с земляками, поделиться наболевшим и, возможно, даже найти новых друзей.

Маркушин сообщил, что фотоэкспозиция будет представлена в Goethe-Institut Paris – школе немецкого языка. Она расположена во французской столице по адресу 17 avenue d'Iéna. Открытие состоится в 15.00.

Важно! От российских оккупантов Ирпень освободили 28 марта. А уже 1 апреля стало известно об освобождении Бучи и Гостомеля.

Волонтер о селе на Киевщине, которое враг больше всего изуродовал

Волонтер Стефания Пауль рассказала, что наиболее жуткая ситуация среди населенных пунктов на Киевщине – в маленьком селе Андреевка (Бучанский район).

Населенный пункт расположен на пути, который ведет в Киев от границы с Беларусью.

Вокруг Андреевки продолжались ожесточенные бои с российскими оккупантами. Большинство домов в селе – разрушены. Волонтер рассказала, что Андреевки "просто нет".

Уходя, российские захватчики оставили на территории населенного пункта очень много боеприпасов. Практически их находят в каждом дворе.

Военные из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, которые заходили в Киевскую область после освобождения, подтверждали масштаб разрушения.

По данным защитников, ситуация в Андреевке – хуже, чем в Буче и Ирпене.

Внимание! Часть Киевской области находилась под оккупацией российских захватчиков фактически месяц. Враг постоянно издевался над местным населением. Людей убивали, пытали и насиловали. СБУ продолжает устанавливать личности захватчиков, совершавших зверства на Киевщине.

Обратите внимание – в Ирпень прибыла первая электричка после освобождения города: смотрите видео