В аэропорту Майами столкнулись два самолета: есть пострадавшие

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на Федеральное авиационное управление США.

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Как произошло столкновение самолетов в Майами?

Авария произошла примерно в 21:15 по местному времени в субботу, 14 ноября. На рулежной дорожке международного аэропорта Майами столкнулись грузовой самолет UPS и пассажирский самолет Copa Airlines.

По данным FAA, крыло Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines, который направлялся к выходу на посадку, зацепило нос Boeing 767 компании UPS. Грузовой самолет в этот момент направлялся в Боготу, столицу Колумбии.

Перед столкновением авиадиспетчеры приказали экипажу UPS уступить дорогу самолету Copa Airlines. В настоящее время ведомство расследует инцидент.

В аудиозаписи переговоров с авиадиспетчером слышно, как один из пилотов сообщает: "Кто-то нас сбил". На фотографиях с места происшествия видны повреждения носовой части одного из самолетов.

По информации авиационной службы округа Майами-Дейд, два человека получили незначительные травмы. Им оказали медицинскую помощь непосредственно в аэропорту, госпитализация не потребовалась.

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В UPS подтвердили, что один из их самолетов попал в инцидент на земле в Майами. В компании заявили, что экипаж находится в безопасности и сотрудничает с соответствующими органами для выяснения обстоятельств.

Несмотря на столкновение, работа аэропорта не прекратилась. Рейсы перенаправляли на другие рулежные дорожки, чтобы избежать задержек в работе аэропорта.

Напомним, 13 ноября в США почти на пять часов был приостанавливали вылеты самолетов по всей стране из-за сбоя в системе управления воздушным движением. Проблемы с коммуникационным оборудованием нарушили работу диспетчерских радаров и связи, что вынудило перевозчиков отменить более 15 600 рейсов за два дня.