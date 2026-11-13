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В США приостановили вылеты всех самолетов из-за чрезвычайных обстоятельств, – FAA

Вероника Соцкова
В США приостановили вылеты самолетов

В США приостановили вылеты самолетов / Canva

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось временно приостановить все вылеты самолетов по стране. Ограничение будет действовать до дальнейшего уведомления.

Об этом пишет Clash Report.

 
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Что произошло в авиационной системе США?

В пятницу, 13 ноября, Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось временно приостановить все вылеты самолетов из аэропортов страны. Соответствующее сообщение было опубликовано командным управлением системы воздушного движения в 15:53 по восточному времени под названием "Национальная наземная остановка".

Распоряжение вступило в силу в 15:54 и должно было действовать до 23:00 по восточному времени. В нем FAA объяснило решение чрезвычайными обстоятельствами и соображениями безопасности.

Внимание всем эксплуатантам воздушных судов: по приказу Федерального авиационного командного центра все аэропорты приостановлены на земле. Все вылеты должны оставаться приостановленными на земле до дальнейшего уведомления. Прибывающие международные рейсы будут регулироваться в каждом отдельном случае– подчеркнули в ведомстве.

Еще до объявления общенациональной остановки репортер газеты Washington Examiner Анна Джарителли опубликовала фотографии сообщений о проблемах в системе управления воздушным движением.

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В них говорилось об общенациональной остановке связи для всех центров и направлений из-за масштабных перебоев с радиочастотами. В другом сообщении упоминались постоянные перебои связи в нескольких центрах.

По словам неназванного источника в FAA, который передал журналистке эти документы, ситуация была "совершенно беспрецедентной".

Пилоты и экипажи самолетов также сообщали о проблемах со связью. В частности, экипаж самолета Delta, летевшего из Бостона, заявил о перебоях с радиочастотами на маршруте. Представители United в Бостоне сообщили, что в аэропорту только что ввели наземную остановку.

Диспетчерская служба Delta предупредила один из самолетов о возможной общенациональной остановке из-за многочисленных перебоев с радиочастотами по всей стране.

Еще до принятия общенационального решения ограничения ввели в аэропортах Чикаго. В частности, в аэропорту О'Хара рейсы приостановили с 15:10 до 16:30 по восточному времени из-за неисправности оборудования и проблем со связью. Впоследствии аналогичное ограничение ввели в аэропорту Мидвей.

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Позже задержки вылетов, связанные с решениями FAA, зафиксировали также в Ньюарке, Тетерборо, Финиксе, Лас-Вегасе, Хьюстоне и Орландо.

В то же время по состоянию на 15:59 по восточному времени на публичной странице FAA со статусом Национальной системы воздушного пространства еще не отображалась общенациональная остановка. На ней были указаны лишь отдельные ограничения в аэропортах Чикаго и Лас-Вегаса.

На момент публикации FAA не обнародовало отдельного подробного объяснения причин инцидента. Ситуация остается динамичной, а информация о перебоях и ограничениях может обновляться.

В то же время, несмотря на общенациональную приостановку вылетов, небо над США по-прежнему заполнено самолетами. На карте Flightradar видны сотни воздушных судов, которые в данный момент находятся в воздухе над страной.

Самолеты в небе над США / Карта Flightradar

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании Aer Lingus, следовавший из Дублина в Рим, 5 ноября в экстренном порядке приземлился в Нормандии. Воздушное судно перенаправили на авиабазу из-за сообщения о возможном минировании.

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