У США призупинили вильоти всіх літаків через надзвичайні обставини, – FAA

Про це пише Clash Report.

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Що сталося в авіаційній системі США?

У п'ятницю, 13 листопада, Федеральне управління цивільної авіації США розпорядилося тимчасово припинити всі вильоти літаків з аеропортів країни. Відповідне повідомлення видало командне управління системи повітряного руху о 15:54 за східним часом під назвою "Національна наземна зупинка".

Розпорядження набуло чинності о 15:53 і мало діяти до 23:00 за східним часом. У ньому FAA пояснило рішення надзвичайними обставинами та міркуваннями безпеки.

Увага всім експлуатантам повітряних суден, за наказом Федерального авіаційного командного центру всі аеропорти зупинені на землі. Весь виліт має залишатися зупиненим на землі до подальшого повідомлення. Міжнародні рейси, що прибувають, будуть регулюватися в кожному окремому випадку– наголосили у відомстві.

Ще до оголошення загальнонаціональної зупинки репортерка газети Washington Examiner Анна Джарітеллі опублікувала фотографії повідомлень про проблеми в системі управління повітряним рухом.

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У них ішлося про загальнонаціональну зупинку зв'язку для всіх центрів і напрямків через масштабні перебої з радіочастотами. В іншому повідомленні згадувалися постійні переривання зв'язку в кількох центрах.

За словами неназваного джерела у FAA, яке передало журналістці ці документи, ситуація була "абсолютно нечуваною".

Пілоти та екіпажі літаків також повідомляли про проблеми зі зв'язком. Зокрема, екіпаж Delta, який летів із Бостона, заявив про перебої з радіочастотами на маршруті. Представники United у Бостоні повідомили, що в аеропорту щойно запровадили наземну зупинку.

Диспетчерська служба Delta попередила один із літаків про можливу загальнонаціональну зупинку через численні перебої з радіочастотами по всій країні.

Ще до загальнонаціонального рішення обмеження запровадили в аеропортах Чикаго. Зокрема, в О'Харі рейси призупинили з 15:10 до 16:30 за східним часом через несправність обладнання та проблеми зі зв'язком. Згодом аналогічне обмеження запровадили в аеропорту Мідвей.

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Пізніше затримки вильотів, пов'язані з рішеннями FAA, зафіксували також у Ньюарку, Тетерборо, Фініксі, Лас-Вегасі, Х'юстоні та Орландо.

Водночас станом на 15:59 за східним часом публічна сторінка FAA зі статусом Національної системи повітряного простору ще не відображала загальнонаціональної зупинки. На ній були зазначені лише окремі обмеження в аеропортах Чикаго та Лас-Вегаса.

На момент публікації FAA не оприлюднило окремого розгорнутого пояснення причин інциденту. Ситуація залишається динамічною, а інформація про перебої та обмеження може оновлюватися.

Водночас, попри загальнонаціональну зупинку вильотів, небо над США залишається заповненим літаками. На карті Flightradar видно сотні повітряних суден, які наразі перебувають у повітрі над країною.

Літаки у небі над США / Карта Flightradar

Нагадаємо, пасажирський літак авіакомпанії Aer Lingus, який прямував із Дубліна до Рима, 5 листопада екстрено приземлився в Нормандії. Повітряне судно перенаправили на авіабазу через повідомлення про ймовірне мінування.