Угроза взрыва на борту: во Франции в экстренном порядке посадили гражданский самолет

Как сообщает BFMTV со ссылкой на представителя правительства Франции, пилоты самолета совершили экстренную посадку на авиабазе Эвре.

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Угроза взрыва на борту самолета

Рейс выполнял пассажирский самолет Airbus A320, который вылетел из ирландской столицы в 06:25 по местному времени. Воздушное судно перенаправили на нормандскую авиабазу после поступления сообщения об угрозе взрыва на борту.

Для сопровождения самолета задействовали военную авиацию. "Наша группа оперативной готовности вылетела на перехват этого авиалайнера после подозрения в угрозе взрыва", – заявили агентству AFP в Воздушно-космических силах Франции.

Около 10:00 рейс перестал отображаться на мониторинговом сервисе Flightradar24. Впоследствии в канцелярии французского премьер-министра подтвердили, что самолет успешно приземлился в Эвре.

151 пассажир и 6 членов экипажа были эвакуированы для проверки самолета саперами. Отмечается, что правительство контролирует ситуацию в режиме реального времени.

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Напомним, аналогичный случай недавно произошел с рейсом Wizz Air из Лондона в Софию. Пассажирский самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Будапеште из-за сообщения об угрозе взрыва на борту. Тогда дежурные истребители Gripen сопроводили пассажирский самолет и обеспечили безопасную посадку.