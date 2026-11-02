Из-за возможного взрыва: в Венгрии истребители сопровождали гражданский самолет

В Венгрии истребители сопровождали гражданский самолет / GettyImages (иллюстративное изображение)
Пассажирский самолет авиакомпании Wizz Air, выполнявший рейс Лондон – София, совершил экстренную посадку в аэропорту Будапешта из-за сообщения об угрозе взрыва. Военные НАТО по тревоге подняли в небо истребители Gripen для сопровождения гражданского самолета.
Об этом 2 ноября сообщил министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сэнди.
популярные видео
Детали операции
Экипаж после получения сигнала об опасности изменил заданный маршрут и запросил разрешение на посадку в аэропорту Будапешта.
Служба боевой готовности противовоздушной обороны НАТО в ответ объявила тревогу "АЛЬФА". Дежурные самолеты Gripen поднялись в воздух за считанные минуты, сопроводили гражданский самолет и обеспечили его безопасную посадку.
После этого военные истребители вернулись на авиабазу. Все дальнейшие меры безопасности и проверку воздушного судна взяли под контроль сотрудники полиции.
Напомним, накануне, 1 ноября, в жилом квартале штата Флорида в США разбился частный самолет. В результате авиакатастрофы погибли все 9 человек, находившиеся на борту.
Отмечалось, что трагедия произошла недалеко от резиденции президента США Дональда Трампа. Он покинул ее примерно за час до падения самолета неподалеку.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии