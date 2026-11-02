Из-за возможного взрыва: в Венгрии истребители сопровождали гражданский самолет

Об этом 2 ноября сообщил министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сэнди.

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Детали операции

Экипаж после получения сигнала об опасности изменил заданный маршрут и запросил разрешение на посадку в аэропорту Будапешта.

Служба боевой готовности противовоздушной обороны НАТО в ответ объявила тревогу "АЛЬФА". Дежурные самолеты Gripen поднялись в воздух за считанные минуты, сопроводили гражданский самолет и обеспечили его безопасную посадку.

После этого военные истребители вернулись на авиабазу. Все дальнейшие меры безопасности и проверку воздушного судна взяли под контроль сотрудники полиции.

Напомним, накануне, 1 ноября, в жилом квартале штата Флорида в США разбился частный самолет. В результате авиакатастрофы погибли все 9 человек, находившиеся на борту.

Отмечалось, что трагедия произошла недалеко от резиденции президента США Дональда Трампа. Он покинул ее примерно за час до падения самолета неподалеку.