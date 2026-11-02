Через можливий вибух: в Угорщині винищувачі супроводжували цивільний літак

В Угорщині винищувачі супроводжували цивільний літак / GettyImages (ілюстративне)

Пасажирський борт авіакомпанії Wizz Air сполученням Лондон – Софія екстрено приземлився в аеропорту Будапешта через повідомлення про загрозу вибуху. Військові НАТО за тривогою підняли в небо винищувачі Gripen для супроводу цивільного літака.

Про це 2 листопада повідомив міністр оборони Угорщини Ромулус Русін-Сенді. Adv популярні відео Деталі операції Екіпаж після отримання сигналу про небезпеку змінив визначений маршрут та запросив дозвіл на посадку в аеропорту Будапешта. Служба бойової готовності протиповітряної оборони НАТО у відповідь оголосила тривогу "АЛЬФА". Чергові літаки Gripen підняли в повітря за лічені хвилини, супроводили цивільний борт та убезпечили його посадку. Опісля військові винищувачі повернулися на авіабазу. Усі подальші заходи безпеки та перевірку повітряного судна взяли під контроль працівники поліції. Нагадаємо, напередодні, 1 листопада, у житловому кварталі штату Флорида в США розбився приватний літак. Унаслідок авіакатастрофи загинули всі 9 людей, які перебували на борту. Зазначалось, що трагедія сталась неподалік резиденції президента США Дональда Трампа. Він залишив її приблизно за годину до падіння літака поруч.

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