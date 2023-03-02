Имя мужчины и причины ареста не сообщают. В то же время премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что вероятнее всего причиной трагедии стала человеческая ошибка.

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Последствия крушения в Греции

Вероятно, задержанный начальник станции подозревается в том, что из-за его действия грузовой и пассажирские поезда оказались на одном пути. Как отмечают греческие СМИ, если его вину докажут, то мужчине грозит до 10 лет заключения.

В то же время, министр транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку, назвав такой шаг знаком уважения к погибшим в этой катастрофе. Министр убеждает, что прилагал все усилия для улучшения железной дороги, но после этой трагедии не может делать вид, что ничего не случилось и работать дальше.

Между тем профсоюз железнодорожников объявил о забастовке, запланированной на 2 марта из-за того, что правительство, по их словам, уделяет недостаточно внимания железной дороге, а левые группы провели митинги в Афинах 1 марта. Сотрудники метрополитена тоже объявили забастовку, заявив, что у них есть те же проблемы, что и у железнодорожников.

В каком состоянии пострадали

В результате столкновения поездов погибли по меньшей мере 43 человека. Все тела были отправлены на экспертизы. Многие тела искажены, что затрудняет опознание. Среди погибших 8 железнодорожников – в том числе машинисты обоих поездов.

Спасатели работают на месте трагедии в поисках части тел. Там говорят, что надежды на то, что удастся найти кого-то выжившего – не много, но все же есть.

57 человек находятся в больнице. Из них 6 находятся в тяжелом состоянии в реанимации. 15 других уже выписали из больницы после лечения.

Столкновение поездов в Греции

Поздно вечером 28 февраля вблизи города Лариса в Греции произошла авария – столкнулись 2 поезда. Пассажирский поезд двигался из Афин в Салоник, а грузовой – из Салоник в Ларису. В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов, по меньшей мере 3 вспыхнули.

Лобное столкновение было очень сильным. Два вагона пассажирского поезда были "почти полностью разрушены". 250 человек, находившихся в пассажирском поезде, не пострадали или получили незначительные повреждения – их автобусами отправили в Салоники.