Ім'я чоловіка та причину арешту не повідомляють. Водночас прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив, що, найімовірніше, причиною трагедії стала людська помилка.

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Наслідки катастрофи у Греції

Ймовірно, затриманого начальника станції підозрюють у тому, що через його дії вантажний та пасажирські поїзди опинилися на одній колії. Як зауважують грецькі ЗМІ, якщо його провину доведуть, то чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення.

Водночас міністр транспорту Греції Костас Караманліс подав у відставку, назвавши такий крок знаком поваги до тих, хто загинув у цій катастрофі. Міністр переконує, що докладав усіх зусиль для покращення залізниці, але після цієї трагедії не може вдавати, що нічого не трапилося і працювати далі.

Тим часом профспілка залізничників оголосила про страйк, запланований на 2 березня через те, що уряд, за їхніми словами, приділяє недостатньо уваги залізниці, а ліві групи проведи мітинги в Афінах 1 березня. Працівники метрополітену теж оголосили страйк, заявивши, що у них є ті ж проблеми, що й у залізничників.

У якому стані постраждалі

Унаслідок зіткнення поїздів загинули щонайменше 43 осіб. Усі тіла відправили на експертизи. Чимало тіл спотворені, що ускладнює упізнання. Серед загиблих 8 залізничників – зокрема машиністи обох потягів.

Рятувальники працюють на місці трагедії, шукаючи частини тіл. Там кажуть, що надії на те, що вдасться знайти когось, хто вижив – не багато, але все ж є.

57 осіб перебувають у лікарні. З них 6 у важкому стані в реанімації. 15 інших уже виписали з лікарні після лікування.

Зіткнення потягів у Греції

Пізно ввечері 28 лютого поблизу міста Лариса у Греції трапилася аварія – зіштовхнулися 2 потяги. Пасажирський поїзд рухався з Афін до Салонік, а вантажний – з Салонік до Лариси. Унаслідок зіткнення кілька вагонів зійшли з рейок, щонайменше 3 спалахнули.

Лобове зіткнення було надзвичайно сильним. Два вагони пасажирського поїзда були "майже повністю зруйновані". 250 осіб, які були у пасажирському поїзді, не постраждали або отримали незначні ушкодження – їх автобусами відправили до Салонік.