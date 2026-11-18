Об этом стало известно в ходе судебного заседания.

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В чем подозревают Радзицкого?

Мужчине инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также распространение информации о расположении украинских военных.

Ему назначили содержание под стражей до 3 января с правом на залог в размере 133 тысяч гривен.

Прокурор просил суд поместить подозреваемого под стражу без возможности внесения залога. В свою очередь, сторона защиты настаивала на домашнем аресте и заявляла, что приведенные обвинением обстоятельства искажают реальность.

Сам Радзицкий пояснил, что приехал к дому по просьбе Валентины Молодой, которая первой прибыла на место происшествия. По его словам, ранее он обращался к правоохранителям с сообщением о якобы незаконном удержании военных по этому адресу.

Также мужчина утверждает, что приехал туда вместе с полицейскими и вел трансляцию в TikTok. Он добавил, что не поехал бы на место происшествия, если бы знал, что Молодая получила за это деньги.

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Напомним, беспорядки в Петропавловской Борщаговке в Киевской области произошли 2 ноября возле пункта временной дислокации 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов". Перед этим в соцсетях распространялись сообщения о якобы незаконном удержании и пытках около 40 военных. Впоследствии правоохранители опровергли информацию о заложниках и погибших. Во время столкновений толпа пыталась проникнуть на территорию объекта, были повреждены служебные автомобили полиции и автобус Нацгвардии.