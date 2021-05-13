Путинская ку*ва: Медведчука возле суда встретили активисты, титушки Кивы устроили потасовку
Виктора Медведчука не взяли под стражу по делу о государственной измене. Это произвело фурор среди активистов, собравшихся под стенами суда.
Источник:24 канал
Когда Виктор Медведчук в окружении своей свиты вышел из зала Печерского райсуда, начались потасовки. Титушки стали оттеснять журналистов: досталось и команде 24 канала.
Новость дня Суд не взял Медведчука под стражу по делу о госизмене
Титушки оттесняли журналистов и активистов
Активисты, когда Виктор Медведчук вышел из помещения, встретили его лозунгами: "Медведчук – путинская ку*ва" и "Каждого палача ждет расплата". Вместе с Медведчуком из зала суда вышли нардепы от ОПЗЖ. Их встретила группа парней спортивного телосложения, окружившая плотным кольцом.
Журналистов, которые пытались подойти ближе к Медведчуку, они начали толкать. В частности оттолкнули съемочную команду 24 канала с претензией "что вы здесь делаете".
Столкновения возле суда после того, как Медведчука отпустили под домашний арест
Когда Медведчук сел в авто, его окружила толпа активистов. Людей начал разгонять Илья Кива: он махал руками, давая знак водителю, чтобы проезжал.
Медведчука отпустили под домашний арест
- Офис генпрокурора выдвинул подозрение Медведчуку в государственной измене и покушении на растрату национальных ресурсов в Крыму.
- Печерский райсуд Киева 13 мая избрал ему меру пресечения.
- Следственный прокурор ходатайствовал о заключении кума Путина под стражу на два месяца или альтернативу – залог в 300 миллионов гривен.
- Однако, судья Печерского райсуда Вячеслав Подпалый отказал в ходатайстве и назначил для Медведчука домашний арест.
- Нардеп до 9 июля будет находиться под круглосуточным домашним арестом.
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