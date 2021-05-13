Виктора Медведчука не взяли под стражу по делу о государственной измене. Это произвело фурор среди активистов, собравшихся под стенами суда.

Когда Виктор Медведчук в окружении своей свиты вышел из зала Печерского райсуда, начались потасовки. Титушки стали оттеснять журналистов: досталось и команде 24 канала.

Новость дня Суд не взял Медведчука под стражу по делу о госизмене

Титушки оттесняли журналистов и активистов

Активисты, когда Виктор Медведчук вышел из помещения, встретили его лозунгами: "Медведчук – путинская ку*ва" и "Каждого палача ждет расплата". Вместе с Медведчуком из зала суда вышли нардепы от ОПЗЖ. Их встретила группа парней спортивного телосложения, окружившая плотным кольцом.

Журналистов, которые пытались подойти ближе к Медведчуку, они начали толкать. В частности оттолкнули съемочную команду 24 канала с претензией "что вы здесь делаете".

Столкновения возле суда после того, как Медведчука отпустили под домашний арест

Когда Медведчук сел в авто, его окружила толпа активистов. Людей начал разгонять Илья Кива: он махал руками, давая знак водителю, чтобы проезжал.

Медведчука отпустили под домашний арест