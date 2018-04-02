Столкновения фанатов и полиции в Мариуполе: пострадали 9 правоохранителей, повреждены два авто

В воскресенье, 1 апреля, в Мариуполе состоялся матч между местной одноименной командой и киевским "Динамо". Во время игры между фанатами и правоохранителями произошла массовая потасовка.

По данным полиции, пострадали 7 сотрудников роты особого назначения ГУНП в Запорожской области, которые несли службу в качестве приданных сил, работник управления патрульной полиции Мариуполя и следователь Центрального отдела полиции. Повреждены два служебных автомобиля.

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Полиция указывает на тот факт, что инцидент произошел в середине второго тайма возле стадиона. Фанаты на трибунах зажгли дымовые шашки и применили петарды. Сотрудники полиции вывели с трибун нарушителей, которые зажгли файеры и петарды. Пытаясь "отбить" товарищей, болельщики выбежали со стадиона и начали бросать в полицейских камнями.

Возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.342 "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему" и ч.2 ст.345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" Уголовного кодекса Украина.