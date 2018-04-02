Сутички фанатів та поліції у Маріуполі: постраждало 9 правоохоронців, пошкоджено два автомобілі

У неділю, 1 квітня, у Маріуполі відбувся матч між місцевою однойменною командою та київським "Динамо". Під час гри між фанатами та правоохоронцями сталася масова сутичка.

За даними поліції, постраждали 7 співробітників роти особливого призначення ГУНП в Запорізькій області, які несли службу в якості приданих сил, працівник управління патрульної поліції Маріуполя та слідчий Центрального відділу поліції. Пошкоджено дві службових автівки.

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Поліція вказує на той факт, що інцидент відбувся в середині другого тайму біля стадіону. Фанати на трибунах запалили димові шашки та застосували петарди. Співробітники поліції вивели з трибун порушників, які запалили файєри та петарди. Намагаючись "відбити" товаришів, вболівальники вибігли зі стадіону та почали кидати у поліцейських камінням.

Відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.342 "Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві" та ч.2 ст.345 "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" Кримінального кодексу України.