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      Столкновения в городском совете Жмеринки: полиция объявила подозрение 19 нападающим

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      В городском совете Жмеринки 27 февраля было горячо: во время очередной сессии в здание пытались ворваться молодые люди в камуфляжной форме с масками на лицах. Они имели с собой камни и дымовые шашки, которые бросали в стражей порядка.

      К счастью, полиции удалось не допустить нападающих в сессионный зал. Однако те разбили окна в здании мэрии, выбили двери и повредили мебель. Кроме того, нанесли травмы 10 полицейским, из них – 4 оказались на больничных койках. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Винницкой области.

      Ранее: В Жмеринке неизвестные в масках ворвались на сессию горсовета: много пострадавших и задержанных

      Уже 28 февраля 19 задержанным участникам беспорядков вручили подозрение в совершении хулиганских действий. Среди задержанных есть двое лидеров общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальной дружины". Все задержанные сейчас находятся в изоляторах временного содержания.


      Так выглядит помещение Жмеринского городского совета после столкновений 27 февраля / фото "Жмеринка City"

      Внимание! Фото 18+:


      Связанных полицией нападающих осматривают медики / фото​"Жмеринка City"


      Медики осматривают пострадавших во время столкновений в мэрии Жмеринки / фото "Жмеринка City"

      Следователи тем временем готовят ходатайство в суд об избрании им меры пресечения – содержания под стражей. Заметим, что вменяемая нападающим статья "Хулиганство" предусматривает наказание – до 7 лет за решеткой.

      Полиция о столкновениях в мэрии Жмеринки: видео

      Внимание! По одной из версий, попытка этих людей ворваться в сессионный зал Жмеринского горсовета связана с рассмотрением депутатами вопроса о лишении полномочий исполняющего обязанности городского головы, секретаря горсовета Юрия Свитлака.

      Дело в том, что один из депутатов 27 февраля предложил внести вопрос о прекращении его полномочий в повестку дня, однако за это проголосовали только 3 депутата, еще 25 высказались против. Сразу после этого в коридоре мэрии начались крики и шум.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Полиция Постраждалі Криминальные новости Винница столкновения
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