17:25
28 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Двійники Путіна існують. Призначення російських робокопів
      Вєсті Кремля
      23:29, 27 лютого
      Вєсті.UA: Вілкул заліг на дно. Малюська стає баристою
      Вєсті.UA
      19:43, 27 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Сутички у міській раді Жмеринки: поліція оголосила підозру 19 нападникам

      - Читать новость на русском
      Як виглядає будівля міської ради Жмеринки після сутичок / "Жмеринка City"

      У міській раді Жмеринки 27 лютого було гаряче: під час чергової сесії у будівлю намагалися увірватися молодики у камуфляжній формі з масками на обличчях. Вони мали з собою каміння та димові шашки, які кидали у правоохоронців.

      На щастя, поліції вдалося не допустити нападників у сесійний зал. Однак ті потрощили вікна у будівлі мерії, вибили двері та пошкодили меблі. Окрім того, завдали травм 10 поліцейським, з них – 4 опинилися на лікарняних ліжках. Про це інформує пресслужба Нацполіції у Вінницькій області.

      Раніше: У Жмеринці невідомі в масках увірвалися на сесію міськради: багато постраждалих і затриманих

      Вже 28 лютого 19 затриманим учасникам заворушень вручили підозру у вчиненні хуліганських дій. Серед затриманих є двоє лідерів громадських об’єднань "Едельвейс" та "Національної дружини". Усі затримані наразі перебувають в ізоляторах тимчасового тримання.


      Так виглядає приміщення Жмеринської міської ради після сутичок 27 лютого/ фото "Жмеринка City"

      Увага! Фото 18+:


      Пов'язаних поліцією нападників оглядають медики/ фото "Жмеринка City"


      Медики оглядають постраждалих під час сутичок у мерії Жмеринки/ фото "Жмеринка City"

      Слідчі тим часом готують клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу – тримання під вартою. Зауважимо, що інкримінована нападникам стаття "Хуліганство" передбачає покарання – до 7 років за ґратами.

      Поліція про сутички у мерії Жмеринки: відео

      Увага! За однією із версій, спроба цих людей увірватися до сесійної зали Жмеринської міськради пов’язана із розглядом депутатами питання про позбавлення повноважень виконувача обов’язків міського голови, секретаря міськради Юрія Світлака.

      Річ у тім, що один із депутатів 27 лютого запропонував внести питання про припинення його повноважень у порядок денний, однак за це проголосували лише 3 депутатів, ще 25 висловилися проти. Відразу після цього у коридорі мерії почалися крики та шум.

      Коронавірус в Європі: в яких країнах зафіксували Covid-19
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Поліція Постраждалі Новини України Кримінальні новини Вінниця Сутички
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Повний нокаут Росії та безповоротна перемога Україна: що відбулося два роки тому в Стокгольмі
      Уляна Супрун
      сьогодні , 16:18 Конфлікт Туреччини і Росії в Сирії: головні новини
      Анастасія Зазуляк
      сьогодні , 10:00 Дмитро Феліксов, Concert.ua: про кризи, перемоги та шоу MONATIK на Олімпійському
      Рузана Ємельянова
      сьогодні , 11:07 Міфи про інвестиції на фондовому ринку
      сьогодні , 16:16 Електрокаміни Dimplex і Royal Flame на виставці KIFF 2020
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук