Сутички у міській раді Жмеринки: поліція оголосила підозру 19 нападникам

У міській раді Жмеринки 27 лютого було гаряче: під час чергової сесії у будівлю намагалися увірватися молодики у камуфляжній формі з масками на обличчях. Вони мали з собою каміння та димові шашки, які кидали у правоохоронців.

На щастя, поліції вдалося не допустити нападників у сесійний зал. Однак ті потрощили вікна у будівлі мерії, вибили двері та пошкодили меблі. Окрім того, завдали травм 10 поліцейським, з них – 4 опинилися на лікарняних ліжках. Про це інформує пресслужба Нацполіції у Вінницькій області.

Раніше: У Жмеринці невідомі в масках увірвалися на сесію міськради: багато постраждалих і затриманих

Вже 28 лютого 19 затриманим учасникам заворушень вручили підозру у вчиненні хуліганських дій. Серед затриманих є двоє лідерів громадських об’єднань "Едельвейс" та "Національної дружини". Усі затримані наразі перебувають в ізоляторах тимчасового тримання.



Так виглядає приміщення Жмеринської міської ради після сутичок 27 лютого/ фото "Жмеринка City"

Увага! Фото 18+:



Пов'язаних поліцією нападників оглядають медики/ фото "Жмеринка City"



Медики оглядають постраждалих під час сутичок у мерії Жмеринки/ фото "Жмеринка City"

Слідчі тим часом готують клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу – тримання під вартою. Зауважимо, що інкримінована нападникам стаття "Хуліганство" передбачає покарання – до 7 років за ґратами.

Поліція про сутички у мерії Жмеринки: відео

Увага! За однією із версій, спроба цих людей увірватися до сесійної зали Жмеринської міськради пов’язана із розглядом депутатами питання про позбавлення повноважень виконувача обов’язків міського голови, секретаря міськради Юрія Світлака.



Річ у тім, що один із депутатів 27 лютого запропонував внести питання про припинення його повноважень у порядок денний, однак за це проголосували лише 3 депутатів, ще 25 висловилися проти. Відразу після цього у коридорі мерії почалися крики та шум.