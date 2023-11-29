В среду, 29 ноября, в Брюсселе состоялось историческое заседание Совета Украина – НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг дал пресс-конференцию для прессы, во время которой отметил достижения нашего государства, в частности, в акватории Черного моря, – информирует 24 Канал.
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Столтенберг о достижениях наших военных
По словам чиновника, защитникам Украины удалось оттеснить флот российских захватчиков в Черном море и установить маршруты для экспорта зерна.
В Черном море украинцы оттеснили российский флот и установили маршруты для экспорта зерна, укрепив глобальную продовольственную безопасность,
– сказал генсек НАТО.
Он подчеркнул, что в 2022 году Силы обороны нашего государства освободили значительную часть территорий Украины, а в этом году продолжают наносить большие потери России.
Украинская армия выиграла сражения за Киев, Харьков и Херсон. В этом году она продолжает наносить тяжелые потери России. Украина вернула себе 50% территории, которую сначала захватила Россия,
– констатировал Столтенберг.
По мнению генсека Североатлантического альянса, важнейшим является то, что Украина победила как суверенная, независимая, демократическая нация. Он акцентировал: "Это большое достижение, великая победа".
Больше о Совете Украина – НАТО
- Следует сказать, прежде всего, что этот Совет – коллективный орган. В его рамках члены НАТО и Украина заседают, чтобы предлагать решения по сложным вопросам и приближать интеграцию нашего государства в этот военно-политический союз.
- Был создан Совет на Вильнюсском саммите НАТО в июле 2023 года. Заседание 29 ноября в Брюсселе смело можно назвать историческим, на нем присутствовал глава МИД нашей страны Дмитрий Кулеба.
- По результатам встречи министр подтвердил, что усталости по поводу войны среди партнеров нет. В то же время Киев будет работать на развитие оборонно-промышленного комплекса и прилагать все усилия, чтобы вернуть похищенных Россией детей.